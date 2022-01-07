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СМИ: в Казахстане введен «красный» уровень опасности терактов

СМИ: в Казахстане введен «красный» уровень опасности терактов

09:34  Автор: Юлия Катенёва


Источник: РИА Новости



На территории Казахстана установлен максимальный уровень террористической опасности, сообщается в Telegram-канале республиканского портала Tengrinews.kz.

При введении такого режима спецслужбы могут производить личный досмотр, проверку транспортных средств, а также ограничивать движение автомобилей. Сотрудники также наделяются полномочиями проникать в жилые дома и контролировать информацию, передаваемую в Интернете.

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Как сообщает РИА «Новости», в республике не работает интернет, а также приостановил работу международный аэропорт Алма-Аты.

Между тем, правоохранительные органы проводят зачистку улиц в столице, где ранее, 7 января, произошла перестрелка. От гражданских лиц потребовали покинуть площадь Республики Алма-Аты в течение 10 минут.

Акции протеста в Казахстане начались 2 января в городах Жанаозен и Актау Мангистауской области. Жители выражали недовольство выросшими ценами на сжиженный газ. Позже беспорядки вспыхнули в других городах по всей республике. Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев 5 января принял отставку правительства.


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Как сообщили Sputnik Казахстан в администрации президента Казахстана, протесты сначала носили мирный характер, однако затем толпу возглавили бандиты и террористы с оружием.



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По материалам: pnp.ru

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