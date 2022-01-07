Собор Пресвятой Богородицы 8 января 2022 года

Вадим Карасев

Следом за праздником Рождества Христова следует не менее важное в православном мире событие — Собор Пресвятой Богородицы. Его отмечают ежегодно 8 января, и в начале 2022 года верующие смогут помолиться Богородице для обретения гармонии в душе и привлечения добрых перемен.

Богородице посвящено множество праздников, во время которых верующие молятся перед святыми ликами и посещают торжественные службы. 8 января 2022 года эксперты сайта dailyhoro.ru рекомендуют всем без исключения посетить церковь, чтобы помолиться в честь православного праздника и обрести покровительство высших сил на грядущие 12 месяцев.

Смысл празднования Собора Пресвятой Богородицы

На следующий день после Рождества Христова верующие восхваляют Деву Марию, которая подарила миру Спасителя. Ее благочестивый поступок и перенесенные тяготы служат символом искренней веры и помогают заблудшим душам вернуться к свету, отринув происки нечистых сил.

Праздничный день — время искренних молитв, которые помогают укрепиться в вере, обрести гармонию в душе и найти в себе силы для праведной жизни. 8 января небеса открыты и внемлют каждому слову, посылая поддержку и благословение тем, кто чист помыслами и душой.

Празднование 8 января 2022 года

Праздничный день начинается с утреннего богослужения, на котором могут присутствовать все желающие. Священнослужители обращаются к Богородице с благодарственными молитвами, просят исцелить сердца и души людей, указать им путь к счастью и отринуть все то, что мешает духовному росту и развитию.

Молитвы Богородице можно вознести и дома. Она считается заступницей всех несправедливо обиженных и обязательно приходит на помощь, помогая восстановить справедливость. В этот день просят не только за себя, но и за близких, молятся для обретения счастья в личной жизни, гармонии между родственниками.

Православный праздник — не время для выяснения отношений и праздности. В этот день не возбраняются повседневные дела. Важно лишь начинать их после молитвенного обращения к высшим силам. Священнослужители рекомендуют исключить увеселительные мероприятия и вызывающее поведение.