Стартовала новая еженедельная распродажа игр и DLC для Xbox — до 11 января

В Microsoft Store сегодня стартовала очередная еженедельная распродажа, которая пройдет с 4 по 11 января. После крупной новогодней распродажи, в рамках которой предлагалось более 900 игр и DLC со скидками, очередная еженедельная распродажа не может похвастаться такими масштабами. По сниженным ценам в ходе этой распродажи можно купить чуть больше 50 проектов — вот их полный список:

Стоимость в рублях указана по курсу $1 = 74,2 руб.Название игрыБез скидкиСо скидкойСкидка (%)Antiquia Lost$14,991112,26 руб.$7,49555,76 руб.50%с GoldBig Pharma$29,992225,26 руб.$7,49555,76 руб.75%с GoldDeath Park$5.99444 руб.$4.4326 руб.27%Déjà Vu$9,99741,26 руб.$4,99370,26 руб.50%с GoldDeployment$3.99296 руб.$0.967 руб.77%Do Not Feed the Monkeys$12,49926,76 руб.$7,49555,76 руб.40%с GoldEastasiasoft Indie Shmup Bundle$8.99667 руб.$3.5260 руб.61%Embr$19,991483,26 руб.$9,99741,26 руб.50%с GoldEVERSPACE™ — Encounters$9.99741 руб.$4.9364 руб.51%НАБОР «FAR CRY 4 + FAR CRY PRIMAL»$69,995193,26 руб.$27,992076,86 руб.60%с GoldFAR CRY 4 GOLD EDITION$59,994451,26 руб.$19,791468,42 руб.67%с GoldНабор Far Cry® 5 + Far Cry® New Dawn Deluxe Edition$99,997419,26 руб.$24,991854,26 руб.75%с GoldFrom Earth to Heaven$6.99519 руб.$5.2386 руб.26%Gravity Heroes$14,491075,16 руб.$8,69644,8 руб.40%с GoldI Am Fish$19,991483,26 руб.$9,99741,26 руб.50%с GoldI, Zombie$3.99296 руб.$0.967 руб.77%Infinite — Beyond The Mind$9.99741 руб.$1.9141 руб.81%Kine$19,991483,26 руб.$6,59488,98 руб.67%с GoldLate Shift$12.49927 руб.$6.2460 руб.50%Legend of the Tetrarchs$14,991112,26 руб.$7,49555,76 руб.50%с GoldLichtspeer: Double Speer Edition$9.99741 руб.$2.9215 руб.71%Light Fairytale Episode 1$9,99741,26 руб.$4,99370,26 руб.50%с GoldLight Fairytale Episode 2$9,99741,26 руб.$7,49555,76 руб.25%с GoldMasters of Anima$6,99518,66 руб.$1,74129,11 руб.75%с GoldMighty Aphid$4.99370 руб.$3.7275 руб.26%Майлс и Кило$7.99593 руб.$1.9141 руб.76%MONOPOLY FAMILY FUN PACK$19,991483,26 руб.$5,99444,46 руб.70%с GoldMurder Miners$3.99296 руб.$2.99222 руб.25%Murder Miners — Believer's Pack$4.99370 руб.$3.4252 руб.32%Neon City Riders$19,991483,26 руб.$7,99592,86 руб.60%с GoldObey Me$19.991483 руб.$9.99741 руб.50%Orcs Must Die! 3$29.992225 руб.$20.091491 руб.33%Orcs Must Die! 3: Cold as Eyes DLC$7.99593 руб.$6.3467 руб.21%Outbreak: Lost Hope$12.99964 руб.$6.4475 руб.51%Pato Box$14,991112,26 руб.$3,74277,51 руб.75%с GoldSeasons after Fall$9,99741,26 руб.$1,99147,66 руб.80%с GoldShiness: The Lightning Kingdom$9,99741,26 руб.$1,99147,66 руб.80%с GoldЮжный парк™: Палка Истины™$29,992225,26 руб.$9,89733,84 руб.67%с GoldSpider Solitaire F$4.29318 руб.$2.5186 руб.42%SubaraCity$4.29318 руб.$2.5186 руб.42%Swim Out$5.99444 руб.$2.3171 руб.62%Techno Tanks$6.99519 руб.$4.8356 руб.31%The Magister$14,991112,26 руб.$10,04744,97 руб.33%с GoldThe Padre$19,991483,26 руб.$3,99296,06 руб.80%с GoldThe Shapeshifting Detective$12.99964 руб.$7.7571 руб.41%The Surge — Augmented Edition$29,992225,26 руб.$8,99667,06 руб.70%с GoldUNO®$9,99741,26 руб.$3,99296,06 руб.60%с GoldUNO™ Ultimate Edition$19,991483,26 руб.$7,99592,86 руб.60%с GoldWARBORN$24,991854,26 руб.$12,49926,76 руб.50%с GoldWildfire$14,991112,26 руб.$8,99667,06 руб.40%с GoldWizard of Legend$15.991186 руб.$6.3467 руб.61%Wizard of Legend$15.991186 руб.$6.3467 руб.61%Woodle Tree Bundle$14,991112,26 руб.$5,99444,46 руб.60%с Gold