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Студия Question работает над новой игрой по Южному Парку

Студия Question работает над новой игрой по Южному Парку


Разработчики из студии Question (создатели проектов The Magic Circle и The Blackout Club) сейчас работают над новой игрой по франшизе South Park. Об этом стало известно со страницы вакансии на их официальном сайте. Согласно размещенной вакансии ведущего дизайнера уровней на Unreal Engine, команда сейчас работает «над новой видеоигрой, действие которой происходит в мире Южного парка».

Согласно информации в вакансии, релиз игры планируется, в том числе, на приставках Xbox One и Xbox Series X | S. Похоже, что игра нацелена на мультиплеер или будет иметь некоторые особенности, которые связаны с мультиплеером.

Студия Question на своем сайте указывает, что она состоит из бывших разработчиков AAA, в том числе которые работали над South Park: The Stick of Truth и South Park: Fractured But Whole. Они отмечают, что при создании игр опираются на долгую историю с сильным центральным повествованием.

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По материалам: newxboxone

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