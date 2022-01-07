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Супруг 15 лет каждую ночь копал тоннель в тайне от жены, спустя года его поймали за работай и выяснили куда ведет тоннель

Супруг 15 лет каждую ночь копал тоннель в тайне от жены, спустя года его поймали за работай и выяснили куда ведет тоннель

На протяжении 15 лет мужчина по имени Пэтси практически каждую ночь рыл туннель. Это парень делал тогда, когда жена отдавалась засыпала. Но однажды она заподозрила странности в поведении супруга и узнала, что мужчина делает что-то странное.

Сложная физическая работа занимала у копателя много времени и усилий. Когда все стало известно, он рассказал, что не раз хотел бросить это занятие.

Однако вход был уже достаточно глубоким, поэтому усилия бы потребовались и для того, чтобы скрыть следы.


«Супруге сложно засыпать без снотворного, поэтому она пила его практически каждый вечер. Я имел возможность работать, и иногда даже мог использовать профессиональный инструмент» – говорит сантехник.

Через четверть века работа достигла своего логического завершения. Итогом стал длинный тоннель, который вел прямиком в бар.

Однако план парня провалился, так как его супруга прекратила употреблять лекарственные препараты, погружающие в сон.

Однажды женщина проснулась и была крайне удивлена происходящему. Ее супруг двигал мебель. Когда гуляка вернулся домой, ему пришлось рассказать правду.

Было принято решение закапать лаз, и этого все равно бы не удалось избежать, ведь незаконный туннель стал причиной провала тротуара.

# Актуальные новости

По материалам: MirFactov

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