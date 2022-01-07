Турчак: Казахстан вовремя обратился за помощью в ОДКБ
19:10 Автор: Юлия Катенёва
Обращение президента Казахстана к лидерам ОДКБ с просьбой о поддержке является абсолютно обоснованным и своевременным, отметил первый зампредседателя Совета Федерации Андрей Турчак, сообщает пресс-служба партии «Единая Россия».
Действия союзников стали оперативным и адекватным ответом на угрозу захвата власти в Казахстане и атаку на само государство и ее мирных жителей, указал политик, отметив, что необходимо дать возможность подразделениям специальных служб выполнить поставленную перед ними задачу.
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«Казахстан — наш надежный партнер как в рамках Евразийского экономического сообщества, так и в рамках Содружества Независимых Государств, ОДКБ. Страна, с которой у нас самая протяженная сухопутная граница. И стабильность в Казахстане напрямую затрагивает интересы безопасности нашей страны. Поэтому мы не можем равнодушно смотреть на то, что там происходит», — подчеркнул Турчак.
По мнению политика, в республике орудуют хорошо подготовленные и скоординированные банды. «Это явно почерк исламистов — хорошо подготовленных боевиков, которые могли пройти обучение в Афганистане», отметил он.
Акции протеста в Казахстане начались 2 января в городах Жанаозен и Актау Мангистауской области. Жители выражали недовольство выросшими ценами на сжиженный газ. Позже беспорядки вспыхнули в других городах по всей республике. Так, в Алма-Ате столкновения с силовиками произошли 4 и 5 января. О перестрелке в центре города СМИ сообщали и 7 января.
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Совет коллективной безопасности ОДКБ принял решение направить в Казахстан миротворческие силы.
Между тем, 7 января президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев приказал открывать огонь по террористам на поражение. Об этом глава республики заявил во время своего обращения к нации.
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