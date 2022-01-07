В Госдуме планируют запретить показ гомосексуальных сцен в кино

Вадим Карасев

В Госдуме хотят внести на рассмотрение законопроект о запрете показа гомосексуальных сцен в кино — о таком намерении сообщила глава комитета по вопросам семьи, женщин и детей Нина Останина.

По словам депутата, закон о защите детей от информации устарел и требует доработки.

Мы намереваемся внести поправки в этот законопроект. Это касается и сексуальных девиаций, гомосексуальных сцен в кино. <...> Я считаю, что дело чести сейчас нам заняться этим законом и внести в него поправки. Намереваюсь это сделать сама,

— приводит слова Останиной РИА "Новости".

Глава комитета подчеркнула, что в сети стало появляться все больше информационных угроз, поэтому нужно ужесточить наказание за публикацию материалов, побуждающих детей к деструктивным действиям. Работу над проектом планируется начать сразу после новогодних праздников.

В ноябре прошлого года в сети бурно обсуждалось предложение Роскомнадзора запретить онлайн-кинотеатрам транслировать контент, "пропагандирующий нетрадиционные сексуальные отношения и сексуальные девиации".

В декабре председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко заявила, что для России неприемлемы "навязываемые" ей чужеродные ценности, такие как "продвижение повестки ЛГБТ-сообщества, защита прав сексуальных меньшинств, признание разных гендеров".

Ольга Петелина