В Испании домашних животных приравняли к детям

Вадим Карасев

В Испании официально признали домашних питомцев живыми и мыслящими существами, а не просто имуществом. Это значит, что при бракоразводных процессах их интересы будут учитываться по аналогии с интересами детей.

Новая практика должна сократить число брошенных животных, а также случаев, когда с ними плохо обращаются после распада семьи. Законодатели пришли к этому, учитывая судебную практику – к примеру, осенью 2021 года суд в Мадриде заявил о равной ответственности мужчины и женщины за судьбу общего питомца, и обязал их ухаживать за ним по очереди.

"Животные являются частью семьи, и когда семья решает расстаться, к судьбе животного должно уделяться такое же серьезное внимание, как и судьбе других членов семьи", – цитирует CNN адвоката Лолу Гарсия.

Телеканал подчеркивает, что в Испании в целом больше домашних питомцев, чем в среднем по Европе. Нынешнее левое коалиционное правительство намерено защищать их права и в других сферах – запретить использование в цирках и продажу в магазинах.

Как сообщал Ruposters, в Красноярске мужчину будут судить за жестокое обращение с котом, ему грозит до 3 лет лишения свободы.