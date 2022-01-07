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В новых видео по Rainbow Six Extraction рассказывают о врагах и сюжете

В новых видео по Rainbow Six Extraction рассказывают о врагах и сюжете


К скорому релизу игры Rainbow Six Extraction на Xbox One, Xbox Series X | S, PC и других платформах, издательство Ubisoft публикует все больше информации об игре. На днях стало известно, что проект будет доступен в подписке Game Pass с первого дня, что явно привлекло к нему внимание большого количества игроков. Уже в сети появились первые отзывы от журналистов, а вместе с тем сегодня издательство Ubisoft опубликовала два новых трейлера — оба они переведены на русский (в сюжетном полная озвучка, во втором субтитры).

Первый трейлер сюжетный, в нем доктор Mira (Елена Альварес) рассказывает о «Химере», с которой игрокам предстоит сражаться в рядах спецподразделения. Давать бой вирусу игрокам предстоит в различных локациях.


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Второй трейлер рассказывает о врагах в игре Rainbow Six Extraction. Игроков ждут разные виды археев (существа, с которыми сражаются оперативники). В трейлере рассказывается об особенностях разных археев, о способах их победить и демонстрируется много геймплейных кадров.


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По материалам: newxboxone

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