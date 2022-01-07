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Власти Байконура запретили выходить на улицы группами более трех человек

Власти Байконура запретили выходить на улицы группами более трех человек

18:47  Автор: Юлия Катенёва



Власти Байконура запретили выходить на улицы группами более трех человек за исключением семей. Об этом сообщается на сайте администрации города.

«Передвижение лиц группами более трех человек, за исключением членов семьи, а также передвижение несовершеннолетних без сопровождения взрослых недопустимо», — говорится в сообщении.

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Меры, введенные городской администрацией по итогам заседания Оперативного штаба и Координационного Совета правоохранительных органов, включают также ограничение проезда транспорта в ночные часы, полный запрет на розничную продажу алкогольной продукции, ограничение режима работы общепита с 09 часов 00 минут до 22 часов 00 минут,  а также запрет на нахождение в общественных местах с 23 часов 00 минут до 06 часов 00 минут следующего дня.

«В этот период времени жилое помещение разрешается покидать только в случаях прямой угрозы жизни и здоровью, либо по служебной необходимости с обязательным условием наличия документов, удостоверяющих личность, специального пропуска и (или) справки с места работы, служебного удостоверения», — также говорится в сообщении.


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Ранее в Байконуре был установлен повышенный уровень террористической угрозы.

Акции протеста в Казахстане начались 2 января в городах Жанаозен и Актау Мангистауской области. Жители выражали недовольство выросшими ценами на сжиженный газ. Позже беспорядки вспыхнули в других городах по всей республике. Так, в Алма-Ате столкновения с силовиками произошли 4 и 5 января. О перестрелке в центре города СМИ сообщали и 7 января.

 



#СНГ #происшествия


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# Общество / Главные новости

По материалам: pnp.ru

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