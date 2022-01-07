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Внутренние демоны, от которых нужно избавиться в 2022 году

Внутренние демоны, от которых нужно избавиться в 2022 году

2022 год обещает быть непростым. Именно в первую очередь нужно не приобретать положительные навыки, а избавляться от негативных привычек и внутренних демонов.


Внутренние демоны есть у каждого Знака Зодиака. Каждый человек может проявлять слабость в тот или иной момент, но наше счастье напрямую зависит от того, как хорошо мы может бороться с этими слабостями. Эксперты в области биоэнергетики рассказали, какие внутренние демоны станут самыми опасными.

Демон лени

Лениться в 2022 году просто нельзя. Если дать волю этому внутреннему демону, он сделает так, что большинство важных дел сорвется. Стоит только немного дать слабину, как захочется вообще ничего не делать. Причина в том, что миром будет править стихия Воды, а это значит, что мы будем подобны потоку бурной реки — куда устремим свой взор, туда и будем пролагать свой путь.

Демон зависти

Это самый опасный демон, живущий в каждом из нас. Те, в ком он будет спать и останется неактивным, будут успешными в любви, в делах, работе и бизнесе. Если же вы потревожите этого внутреннего демона мыслями о том, что кто-то лучше вас, то пеняйте на себя. Дело в том, что в 2022 году многие люди будут склонны к сравнению себя с окружающими. Чтобы не активировать зависть, лучше сравнивать себя с собою из прошлого. Так вы сможете обрести умеренную самокритичность, которая в 2022 году будет двигателем прогресса.


Демон излишества

Ни в коем случае в 2022 году не тратьте больше денег, чем можете себе позволить. Это будет очень опасно, потому что одни траты неминуемо будут приводить к другим. Более того, стоит быть осторожнее в выборе продавцов, потому что люди могут идти на обман ради наживы.

Излишества будут негативными в любом плане. Не нужно переутомляться, потому что энергетика людей в год Тигра восстанавливается не самым активным образом. Усталость поспособствует очень сильному снижению продуктивности.

Также излишества будут негативно сказываться на отношениях. Не стоит слишком много времени проводить с любимым человеком. В 2022 году все хорошо в меру — лучше поработать побольше, а потом увидеться с друзьями. Любовь никуда от вас не убежит.

Демон мелочности и жадности

Нельзя быть жадными. Старайтесь делиться тем, что у вас есть, чтобы удача от вас не отворачивалась. Мелочность и жадность — это немного разные вещи, хоть и ноги у них растут из одного и того же места. Мелочность — это когда человек придает большое значение пустякам, а также меряет всех по себе. Не будьте такими, потому что этот опасный внутренний демон может лишить вас друзей, счастья и спокойствия.


Демон уныния

В 2022 году нельзя унывать. Даже если будет сложно и порой будет казаться, что впереди лишь непробиваемая стена из негатива, помните: это не так. В этом году звезды и планеты, а также Тигр научат нас чему-то важному. Мы можем стать мудрее, но это будет возможно лишь в том случае, если мы начнем рассматривать жизненные проблемы не как разочарования и конец полосы успеха, а как возможность научиться чему-то новому.

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По материалам: dailyhoro.ru

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