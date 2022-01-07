Xbox Series X | S не вошли в ТОП-3 по продажам консолей в Японии за год





Консоли Xbox Series X | S отлично продаются в Японии, если сравнивать с продажами Xbox One и Xbox 360. Всего год понадобился новым приставкам Microsoft, чтобы обойти по продажам на территории Японии консоли семейства Xbox One за весь жизненный цикл. Американская корпорация предпринимает разнообразные шаги, чтобы повысить интерес к Xbox на территории Японии, и это дает свои плоды.

Но, если сравнивать продажи Xbox Series X | S с другими консолями на японском рынке, они не входят даже в ТОП-3. Согласно данным gamesindustry, за год (с 28 декабря 2020 года по 19 декабря 2021 года) ситуация по продажам игровых консолей в Японии выглядит следующим образом:

Nintendo Switch (все модели) — 5,3 млн штук.Playstation 5 — 942 768 штук.Playstation 4 — 103 786 штук.Xbox Series X | S — 95 598 штук.Nintendo 3DS — 28 224 штук.

Отметим, что в Японии, как и во всем мире, наблюдается дефицит приставок Xbox Series X.