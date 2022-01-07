Женский гороскоп на неделю с 10 по 16 января 2022 года

Вадим Карасев

Женское биополе часто меняется из-за перемены настроения звезд и планет, поэтому астрологи советуют прекрасному полу следить за гороскопами, чтобы быть в курсе всех изменений.

На этой неделе начинается ретроградное движение Меркурия, что сулит энергетический упадок и проблемы в общении. Астрологи рассказали о том, какие нужно предпринять меры представительницам каждого Знака Зодиака, чтобы избежать негатива и потери удачи. Согласно прогнозам, на этой неделе будет два негативных дня — 14 и 16 января. В это время женщинам лучше отдыхать и заниматься простыми делами, без рисков и авантюр.

Женщина-Овен

Представительницам данного Знака звезды сулят удачу, так что многие события в жизни Овнов на этой неделе сложатся наилучшим образом. Астрологи советуют пользоваться случаем и достигать поставленных ранее целей в любви и делах. В январе ветер будет попутным в финансовой сфере, так что успех будет рядом. Чтобы ускорить его приближение, можно воспользоваться денежными аффирмациями на каждый день. Это поможет настроиться на нужный лад.

Женщина-Телец

Прекрасным Тельцам необходимо всегда оставаться в тонусе, чтобы преодолевать трудности максимально быстро и легко. Эта неделя может быть непредсказуемой не только из-за Меркурия. Астрологи советуют тщательнее выбирать круг общения, так как карты будут спутаны и у окружающих. Если Тельцы уже давно находятся в токсичных отношениях, будь то неравноценная дружба или любовная зависимость, пришло время активных действий. Отказавшись от изживших себя отношений сейчас, можно значительно улучшить качество своей жизни.

Женщина-Близнецы

У Близнецов прекрасного пола ожидается непростая неделя, потому что ночные светила будут наполнять этих женщин тревогой. Специальные аффирмации против стресса и тревожности помогут Близнецам выдержать удары судьбы и не сломаться, что в начале года очень важно. Ретроградный Меркурий будет очень ощутим, поэтому женщинам-Близнецам рекомендуется не торопиться с решениями, особенно если они касаются денег. Рекомендуется принимать любую помощь со стороны близких.

Женщина-Рак

Прекрасным Ракам лучше сейчас не оборачиваться назад, обращая внимание на ошибки прошлого. Начать неделю лучше с уборки дома. Это поможет снизить негативный эффект от ретро Меркурия. Есть и несколько других важных причин навести порядок. Все, что нужно сейчас женщинам этого знака, — вера в себя. Любое непредвиденное происшествие может лишить хорошего настроения, но нужно держать себя в руках. Астрологи рекомендуют чаще общаться с оптимистами, ведь такие люди повысят настроение и боевой дух Раков, а это именно то, что им нужно.

Женщина-Лев

Судьбой управляют не звезды с планетами. Они лишь меняют условия. На самом деле судьба в руках силы разума и подсознания. У Львов очень сильный характер, но эти женщины на текущей неделе могут пережить некоторый энергетический упадок. В этот период стоит уделить внимание отношениям — уже созданным или намечающимся новым. То, что произойдет в этой сфере с 10 по 16 января, охарактеризует ближайшие несколько недель или даже весь 2022 год. Львам противопоказано сомневаться в себе и своих силах. Настало время сказать «да» своему счастью.

Женщина-Дева

Представительницам данного Знака астрологи рекомендуют заняться работой и получением новых знаний. Важно помнить, что любую проблему можно решить мирно. Энергетика Меркурия во второй половине недели может заставить проявлять ненужную агрессию, поэтому прекрасные Девы забудут о том, что конструктивный диалог лучше негатива. Усилия, которые приложат Девы к работе и бизнесу в этот период, непременно окупятся. Не притягивать несчастья им помогут советы экспертов.

Женщина-Весы

Весам стоит заняться своей внешностью. Можно обновить гардероб, заняться омолаживающими процедурами. Растущая Луна для этого подходит наилучшим образом. Также полезно будет поставить перед собой цели на будущее, но не просто ограничиться словами, а начать идти к ним уже сейчас. Если не сворачивать с намеченного курса, то уже к концу месяца получится отпраздновать первые победы. Самое главное сейчас — заставить себя выйти из состояния постпраздничной слабости.

Женщина-Скорпион

Скорпионам будет улыбаться удача, а ретро-Меркурий не повлияет на них слишком сильно. Этим женщинам стоит ознакомиться с пятью принципами визуализации желаний, чтобы как можно скорее достичь поставленных задач в любви и в делах. Для Скорпионов эта неделя может оказаться очень благоприятной. Их время пришло, Меркурий им не помеха. Скорпионы успеют сделать очень многое. Главное сейчас — просто правильно расставить приоритеты. Жизненные силы будут на высоте.

Женщина-Стрелец

Эксперты предрекают Стрельцам насыщенную событиями неделю. Не исключено, что эти женщины окажутся в самом центре внимания. Нельзя впадать в апатию, поскольку это существенно снизит удачу. Если прекрасные Стрельцы хотели что-то поменять, для этого настало идеальное время. Также на этой неделе женщины этого Знака могут духовно пробудиться. На это будут указывать двенадцать важных симптомов. Также неделя хороша для путешествий, шопинга и поисков новых увлечений.

Женщина-Козерог

Ретроградный Меркурий ставит запрет на любые авантюры. Эта планета может поспособствовать снижению творческого потенциала и энергетики в целом. Немного хитрости в сочетании с природным очарованием помогут Козерогам достичь всех целей. Главное — не откладывать дела на потом. Астрологи предупреждают о том, что в жизнь может ворваться прошлое. Если эта встреча принесет негатив, лучше разорвать связь с болезненными воспоминаниями.

Женщина-Водолей

Эмоциональность Водолеев обычно не доставляет лишних проблем, но на этой неделе астрологи настоятельно советуют контролировать эмоции и избегать нервного напряжения. Стрессовые ситуации в начале недели маловероятны, а вот с началом ретро Меркурия 14 числа они могут появляться с завидной регулярностью. Особое внимание нужно уделять своему внешнему виду и поведению. Есть три женских образа, которые вредят энергетике больше всего. Не нужно себя так вести сейчас, чтобы не отпугнуть удачу.

Женщина-Рыбы

По прогнозу астрологов, на этой неделе представительницам Знака Рыб важно избегать назревающих конфликтных ситуаций, чтобы сохранить энергетику и силы. Проще устранить проблему в самом начале, чтобы потом не искать решение. Нужно быть открытыми в общении. В делах, касающихся денег и любви, важно быть рассудительными. Также астрологи советуют следовать магии закрытого рта. Не нужно рассказывать никому о своих достижениях, планах, амбициях.