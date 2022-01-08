Есть новости или
авторское мнение?
Напишите нам

17 уморительных моментов, когда начинаешь понимать, что встречаешься с идиотом

17 уморительных моментов, когда начинаешь понимать, что встречаешься с идиотом

Ох уж эти моменты, когда понимаешь, что твоя вторая половинка не блещет особым умом. Но что делать, ты ведь любишь ее/его, и все, что тебе остается — от души посмеяться над сложившейся ситуацией, что мы предлагаем сделать и вам, дорогие читатели.

1. "Моя девушка боялась потерять ключи от этого замка, поэтому сделала так"

2. "Девушка пришла ко мне и начала есть эти рождественские печеньки. Вот только это не печеньки... Это лакомство для собак"

3. "Вот так моя жена открыла упаковку с зарядкой"

4. "Муж решил посушить футболку в микроволновке"

5. "Я взял свою девушку на рыбалку. Я еще никогда так не ошибался"

6. "Поспорили с девушкой, кто лучше готовит. Вот, что получилось у меня"

7. "Попросила мужа повесить зеркало в ванную. Он высокий, а вот я не очень, и он этого не учел"

8. "Моя девушка зашла ко мне в офис и сказала, что не знала, что я такой большой фанат физики"

9. "Моя вторая половинка старалась, как могла"

10. "Муж убрал остатки ужина в холодильник"

11. "Попросила мужа отнести полотенца на кухню. Нашла их здесь"

12. "Хотелось бы, чтобы девушка предупредила, что боится высоты ДО того, как мы сели на колесо обозрения"

13. "Муж решил загрузить посуду в посудомоечную машину"

14. "Мой муж захотел подстричь сам себя. Вот результат"

15. "Сэндвич от моей любимой"

16. "Муж захотел испечь печеньки"

17. "Попросил жену приковать велосипед, так как сам торопился"

Эта статья создана пользователем Онедио. Со стороны редакции изменений не было. Вы тоже можете создавать свои статьи на нашем сайте.

# Актуальные новости

По материалам: Юмор

Последние новости

Нумерология и энергетика дня: что сулит удачу 8 января 2022 года
Нумерология и энергетика дня: что сулит удачу 8 января 2022 года
Гороскоп на неделю с 10 по 16 января 2022 года
Гороскоп на неделю с 10 по 16 января 2022 года
17 уморительных моментов, когда начинаешь понимать, что встречаешься с идиотом
17 уморительных моментов, когда начинаешь понимать, что встречаешься
Два брата из США уже 34 года, каждое Рождество, дарят друг другу одни и те же конфеты, но на это есть причина
Два брата из США уже 34 года, каждое Рождество, дарят друг другу одни
В США под разрушенной статуей нашли свинцовый ящик с историческими сокровищами
В США под разрушенной статуей нашли свинцовый ящик с историческими
Tether попросила суд защитить конфиденциальную информацию от CoinDesk
Tether попросила суд защитить конфиденциальную информацию от CoinDesk
Bloomberg: PayPal рассмотрит возможность запуска собственного стейблкоина
Bloomberg: PayPal рассмотрит возможность запуска собственного
Zenimax Online Studios готовится к разработке новой игры для Xbox
Zenimax Online Studios готовится к разработке новой игры для Xbox
Лучшие игры 2021 года по версии пользователей Metacritic
Лучшие игры 2021 года по версии пользователей Metacritic
Битва маникюров: Эльза Хоск против Блейк Лайвли
Битва маникюров: Эльза Хоск против Блейк Лайвли
Юлия Липницкая поделилась фото крошки дочки
Юлия Липницкая поделилась фото крошки дочки
Полина Гагарина поделилась голым фото
Полина Гагарина поделилась голым фото

Топ на сегодня

Двойняшки Галкина и Пугачевой сделали подарки на Рождество своими руками
Двойняшки Галкина и Пугачевой сделали подарки на Рождество своими
Ксения Собчак учит кататься 5-летнего сына на горных лыжах в Куршевеле
Ксения Собчак учит кататься 5-летнего сына на горных лыжах в Куршевеле
Лунный день сегодня 8 января 2022 года
Лунный день сегодня 8 января 2022 года
Mozilla приостановила прием биткоин-донатов после критики пользователей
Mozilla приостановила прием биткоин-донатов после критики
MSI выпускает первый свой игровой монитор Xbox Edition
MSI выпускает первый свой игровой монитор Xbox Edition

Еще по теме

Говорит Украина - Девушка из сна моего мужа (01.12.2017)
Ангелина Татишвили назвала Юлю Ефременкову девушкой-язвой
Жена основателя журнала Playboy не получит наследство
Парню не понравилось, как его девушка нарядилась на вечеринку, и он выгнал ее: как она выглядела