17 уморительных моментов, когда начинаешь понимать, что встречаешься с идиотом

Ох уж эти моменты, когда понимаешь, что твоя вторая половинка не блещет особым умом. Но что делать, ты ведь любишь ее/его, и все, что тебе остается — от души посмеяться над сложившейся ситуацией, что мы предлагаем сделать и вам, дорогие читатели.

1. "Моя девушка боялась потерять ключи от этого замка, поэтому сделала так"

2. "Девушка пришла ко мне и начала есть эти рождественские печеньки. Вот только это не печеньки... Это лакомство для собак"

3. "Вот так моя жена открыла упаковку с зарядкой"

4. "Муж решил посушить футболку в микроволновке"

5. "Я взял свою девушку на рыбалку. Я еще никогда так не ошибался"

6. "Поспорили с девушкой, кто лучше готовит. Вот, что получилось у меня"

7. "Попросила мужа повесить зеркало в ванную. Он высокий, а вот я не очень, и он этого не учел"

8. "Моя девушка зашла ко мне в офис и сказала, что не знала, что я такой большой фанат физики"

9. "Моя вторая половинка старалась, как могла"

10. "Муж убрал остатки ужина в холодильник"

11. "Попросила мужа отнести полотенца на кухню. Нашла их здесь"

12. "Хотелось бы, чтобы девушка предупредила, что боится высоты ДО того, как мы сели на колесо обозрения"

13. "Муж решил загрузить посуду в посудомоечную машину"

14. "Мой муж захотел подстричь сам себя. Вот результат"

15. "Сэндвич от моей любимой"

16. "Муж захотел испечь печеньки"

17. "Попросил жену приковать велосипед, так как сам торопился"

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