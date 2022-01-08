3 платных DLC выйдут для COGEN: Sword of Rewind на старте
Релиз игры COGEN: Sword of Rewind на Xbox и других платформах должен состояться 27 января 2022 года. Разработчики заранее предупреждали, что они планируют выпустить в день выхода самой игры еще несколько платных DLC к ней. Каждое DLC — это отдельный персонаж и дополнительная история.
Сегодня был опубликован трейлер, в котором рассказывается об этих DLC, а также разработчики сообщили каких ждать персонажей. Будет выпущено 3 платных DLC с дополнительным историей и персонажем:
Akasha (Akaza)
Yuji Otori
Copen (из Gunvolt Chronicles: Luminous Avenger iX 2)
Ниже можно посмотреть трейлер, который показывает персонажей. Как отмечают разработчики, каждый новый сценарий расширяет историю конкретного персонажа.
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Отметим, что демо-версия игры COGEN: Sword of Rewind сейчас доступна бесплатно в Microsoft Store.
COGEN: Sword of Rewind — Special Mission (Demo)
COGEN — это совершенно новый вид 2D-игры в жанре экшн, в которой нет времени на смерть.
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