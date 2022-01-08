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3 платных DLC выйдут для COGEN: Sword of Rewind на старте

3 платных DLC выйдут для COGEN: Sword of Rewind на старте


Релиз игры COGEN: Sword of Rewind на Xbox и других платформах должен состояться 27 января 2022 года. Разработчики заранее предупреждали, что они планируют выпустить в день выхода самой игры еще несколько платных DLC к ней. Каждое DLC — это отдельный персонаж и дополнительная история.

Сегодня был опубликован трейлер, в котором рассказывается об этих DLC, а также разработчики сообщили каких ждать персонажей. Будет выпущено 3 платных DLC с дополнительным историей и персонажем:



Akasha (Akaza)



Yuji Otori



Copen (из Gunvolt Chronicles: Luminous Avenger iX 2)

Ниже можно посмотреть трейлер, который показывает персонажей. Как отмечают разработчики, каждый новый сценарий расширяет историю конкретного персонажа.


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Отметим, что демо-версия игры COGEN: Sword of Rewind сейчас доступна бесплатно в Microsoft Store.

COGEN: Sword of Rewind — Special Mission (Demo)

COGEN — это совершенно новый вид 2D-игры в жанре экшн, в которой нет времени на смерть.

Перейти в Microsoft Store

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По материалам: newxboxone

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