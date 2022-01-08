Алексей Панин рассказал о сексуальных связях с мужчинами

Актер Алексей Панин сделал шокирующее признание. Конфликт музыканта Никиты Преснякова и актера Алексея Панина, переросший в бой, начался, как теперь выясняется, с забавной словесной перепалки. Для начала внук Аллы Пугачевой заявил, что Алексей Панин спит с мужчинами. Как сказала Никита Пресняков вся страна знает про «грязные истории», в которых замешан популярный актер. Здесь, видимо, имелось в виду резонансное видео Панина и собаки, прогремевшее несколько лет назад. В ответ Алексей Панин послал на три буквы певца. Он отметил, что всегда к музыканту относился хорошо, но в последнее время тот ведет себя по-дурацки. Как сказал Панин, он занимается тем, чем хочет. В частности, выпивает.Алексей Панин в стрингах «А зачем ты это все снимаешь-то?» — уточнил внук Пугачевой. «Да я и не снимал! Все, что про меня есть, выложили в Интернет — не я сам. С собаками — это не я. С мужиками — да! А тебя это смущает? С мужиками — не монтаж! В чем-проблема-то?», рассказал Алексей Панин. Напомним, что Алексей Панин проиграл во втором раунде нокаутом внуку Аллы Пугачевой. На протяжении всего боя Панин оказывался на полу в клетке. Он не смог оказать достойного сопротивления, сообщает «Спорт-Экспресс».