Есть новости или
авторское мнение?
Напишите нам
    Новости » Общество » Алиментщикам станет сложнее уходить от выполнения обязательств

Алиментщикам станет сложнее уходить от выполнения обязательств

Алиментщикам станет сложнее уходить от выполнения обязательств

Тема: Какие законы вступают в силу


00:57  Автор: Валерий Филоненко



К уголовной и административной ответственности неплательщиков алиментов можно будет привлекать даже при частичной уплате средств на содержание детей и нетрудоспособных родителей. Но если выяснится, что неплательщик имел уважительные причины невыполнения обязательств, то его освободят от ответственности за проступок. Такой пакет законов вступает в силу 10 января.

Ранее, 24 декабря, при рассмотрении законов в Совете Федерации член Комитета Совфеда по конституционному законодательству и госстроительству Елена Мизулина отмечала, что принятые в трёх чтениях Госдумой поправки направлены на совершенствование выплаты алиментов на несовершеннолетних детей, нетрудоспособных детей, достигших восемнадцатилетнего возраста, и нетрудоспособных родителей.

Сейчас административная, а в случае повторной неуплаты алиментов уголовная ответственность — предусмотрены лишь в случаях, если человек вообще не платит алименты без уважительных причин в течение двух и более месяцев со дня возбуждения исполнительного производства. В то же время частичная уплата алиментов сегодня зачастую трактуется прокурорами как исполнение должниками своих алиментных обязательств.

Матвиенко: к неплательщикам алиментов должны применяться самые строгие законы


По данным Федеральной службы судебных приставов, задолженность по алиментам на несовершеннолетних детей на 2020 год составляла 176 миллиардов рублей. За девять месяцев 2021 года 22 миллиарда рублей судебным приставам удалось вернуть, остаётся ещё более 150 миллиардов рублей.

По словам Мизулиной, долги по алиментам год от года растут из-за того, что действующие нормы несовершенны. Сенатор уточнила, что для полутора миллиона неполных семей алименты — основной источник дохода.

Поправки в КоАП позволяют решить назревшую проблему и привлекать к административной ответственности должников даже при частичной уплате ими алиментов на содержание детей и нетрудоспособных родителей.

Помимо этого, принятые законы совершенствуют механизм привлечения к уголовной ответственности лиц, не уплативших без уважительных причин алименты в размере, установленном по решению суда или нотариально заверенным соглашением.

Но если неплательщик алиментов, к примеру, болел и не мог физически выполнить обязательства, то его не будут привлекать ни к уголовной, ни к административной ответственности. Злостный неплательщик также может быть освобождён от уголовной ответственности в случае погашения им задолженности в полном объёме.

Володин назвал самые важные законы, принятые Госдумой


По действующему закону, за неуплату алиментов в течение двух и более месяцев со дня возбуждения исполнительного производства предусматриваются обязательные работы до 150 часов, арест до 15 суток или штраф в размере 20 тысяч рублей. А за неоднократное нарушение обязательств по уплате алиментов для тех, кто ранее уже привлекался к административной ответственности, наступит ответственность уголовная — исправительные или принудительные работы на срок до одного года, либо арест на срок до трёх месяцев, либо лишение свободы на срок до одного года.

Также читайте о том, какие законы вступают в силу в декабре.



#дети #деньги


311
# Общество / Главные новости

По материалам: pnp.ru

Последние новости

MSI выпускает первый свой игровой монитор Xbox Edition
MSI выпускает первый свой игровой монитор Xbox Edition
ТОП-20 игр с максимальными оценками в 2021 году, по версии Opencritic
ТОП-20 игр с максимальными оценками в 2021 году, по версии Opencritic
США обязали Японию платить по $1,85 млрд в год за размещение американских военных баз
США обязали Японию платить по $1,85 млрд в год за размещение
Лунный день сегодня 8 января 2022 года
Лунный день сегодня 8 января 2022 года
Канье Уэст и Джулия Фокс подтвердили роман и сделали фотосессию на свидании
Канье Уэст и Джулия Фокс подтвердили роман и сделали фотосессию на
Мария Миронова не хочет знать звездную родню
Мария Миронова не хочет знать звездную родню
Алексей Панин рассказал о сексуальных связях с мужчинами
Алексей Панин рассказал о сексуальных связях с мужчинами
Малыш появился на свет с редкой патологией – его внутренние органы снаружи тела
Малыш появился на свет с редкой патологией – его внутренние органы
Кот отказался от дорогой лежанки и выбрал обычную подушку, чем рассмешил весь интернет
Кот отказался от дорогой лежанки и выбрал обычную подушку, чем
Как прочитать свою судьбу: правдивое гадание по книге
Как прочитать свою судьбу: правдивое гадание по книге
Назван процент немцев, поддерживающих "Северный поток — 2"
Назван процент немцев, поддерживающих "Северный поток — 2"
Много нового геймплея Rainbow Six Extraction — первые отзывы об игре
Много нового геймплея Rainbow Six Extraction — первые отзывы об игре

Топ на сегодня

Ксении Бородиной предложили отношении с возможностью ходить налево
Ксении Бородиной предложили отношении с возможностью ходить налево
Джоан Роулинг обвинили в издевательствах над евреями в книгах о Гарри Поттере
Джоан Роулинг обвинили в издевательствах над евреями в книгах о Гарри
Екатерина Стриженова продемонстрировала семейную идиллию на Мальдивах
Екатерина Стриженова продемонстрировала семейную идиллию на Мальдивах
Парень нашел коробку, которая выпала с самолета еще 50 лет назад, а когда открыл — понял, что сказочно богат
Парень нашел коробку, которая выпала с самолета еще 50 лет назад, а
Лариса Гузеева развлекается, читая комментарии Глюкозы
Лариса Гузеева развлекается, читая комментарии Глюкозы

Еще по теме

Приставы получили право без полиции задерживать неплательщиков алиментов
Правила взыскания алиментов могут изменить
В России хотят ужесточить наказание для неплательщиков алиментов, а таких более 558 тысяч
За неуплату алиментов могут лишить права на поддержку со стороны повзрослевших детей