Алиментщикам станет сложнее уходить от выполнения обязательств

Тема: Какие законы вступают в силу

00:57 Автор: Валерий Филоненко

К уголовной и административной ответственности неплательщиков алиментов можно будет привлекать даже при частичной уплате средств на содержание детей и нетрудоспособных родителей. Но если выяснится, что неплательщик имел уважительные причины невыполнения обязательств, то его освободят от ответственности за проступок. Такой пакет законов вступает в силу 10 января.

Ранее, 24 декабря, при рассмотрении законов в Совете Федерации член Комитета Совфеда по конституционному законодательству и госстроительству Елена Мизулина отмечала, что принятые в трёх чтениях Госдумой поправки направлены на совершенствование выплаты алиментов на несовершеннолетних детей, нетрудоспособных детей, достигших восемнадцатилетнего возраста, и нетрудоспособных родителей.

Сейчас административная, а в случае повторной неуплаты алиментов уголовная ответственность — предусмотрены лишь в случаях, если человек вообще не платит алименты без уважительных причин в течение двух и более месяцев со дня возбуждения исполнительного производства. В то же время частичная уплата алиментов сегодня зачастую трактуется прокурорами как исполнение должниками своих алиментных обязательств.

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По данным Федеральной службы судебных приставов, задолженность по алиментам на несовершеннолетних детей на 2020 год составляла 176 миллиардов рублей. За девять месяцев 2021 года 22 миллиарда рублей судебным приставам удалось вернуть, остаётся ещё более 150 миллиардов рублей.

По словам Мизулиной, долги по алиментам год от года растут из-за того, что действующие нормы несовершенны. Сенатор уточнила, что для полутора миллиона неполных семей алименты — основной источник дохода.

Поправки в КоАП позволяют решить назревшую проблему и привлекать к административной ответственности должников даже при частичной уплате ими алиментов на содержание детей и нетрудоспособных родителей.

Помимо этого, принятые законы совершенствуют механизм привлечения к уголовной ответственности лиц, не уплативших без уважительных причин алименты в размере, установленном по решению суда или нотариально заверенным соглашением.

Но если неплательщик алиментов, к примеру, болел и не мог физически выполнить обязательства, то его не будут привлекать ни к уголовной, ни к административной ответственности. Злостный неплательщик также может быть освобождён от уголовной ответственности в случае погашения им задолженности в полном объёме.

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По действующему закону, за неуплату алиментов в течение двух и более месяцев со дня возбуждения исполнительного производства предусматриваются обязательные работы до 150 часов, арест до 15 суток или штраф в размере 20 тысяч рублей. А за неоднократное нарушение обязательств по уплате алиментов для тех, кто ранее уже привлекался к административной ответственности, наступит ответственность уголовная — исправительные или принудительные работы на срок до одного года, либо арест на срок до трёх месяцев, либо лишение свободы на срок до одного года.

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