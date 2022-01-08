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Andreessen Horowitz опубликовала принципы крипторегулирования для мировых лидеров

Andreessen Horowitz опубликовала принципы крипторегулирования для мировых лидеров


Венчурная фирма Andreessen Horowitz (a16z) опубликовала статью «10 принципов для мировых лидеров, определяющих будущее Web 3.0», которая включает предложения по регулированию рынка криптовалют.


Компания призвала создать четкое видение развития децентрализованной цифровой инфраструктуры и целевые режимы надзора для различных видов деятельности Web 3.0 с учетом рисков.


В a16z считают, что мировым лидерам следует расширить доступ к преимуществам инновационной экономики, раскрыть потенциал децентрализованных автономных организаций и признать роль стейблкоинов.


Эксперты фонда призвали принять многосторонние подходы к регулированию и управлению с учетом заинтересованных сторон, предоставить четкие налоговые правила для отчетности по цифровым активам и использовать технические решения для соблюдения законодательства.


В фирме также отметили важность Web 3.0 в достижении целей в области устойчивого развития и необходимость сотрудничества с другими странами в оптимизации регулирования.


Согласно публикации, рекомендации a16z выработаны в результате обсуждений с заинтересованными сторонами в государственном и частном секторах, а также представителями сообщества. Конкретные стороны переговоров не указываются.


«Политикам и регуляторам США важно понимать, что мы значительно отстаем в продолжающейся гонке, которую многие из них, похоже, не признают», — сказал CoinDesk один из партнеров a16z и авторов статьи Томика Тиллеманн.


В октябре 2021 года глава американской биткоин-биржи Coinbase Брайан Армстронг предложил властям США сформировать ведомство с полномочиями в сфере цифровых активов на федеральном уровне.


В декабре директор по финансам и рискам Банка Англии Сара Бриден заявила, что ведомству следует активизировать переговоры с международными коллегами о регулировании рынка криптовалют.


https://forklog.com/zakon-i-poryadok-kak-regulirovali-kriptovalyuty-v-2021-godu/

Напомним, в 2022 году сенатор США Синтия Ламмис представит законопроект, призванный обеспечить ясность регулирования криптовалют.

# Экономика

По материалам: ForkLog

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