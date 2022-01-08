Авраам Руссо пережил тяжелую операцию

Певец Авраам Руссо перенес долгожданную операцию. Артист родился в Сирии, а года его отец умер, он переехал в Париж. Уже в юном возрасте Авраам хотел петь и в итоге исполнил свою мечту. А когда его пригласили выступать в России, он познакомился с Иосифом Пригожиным. Артист является участником фестиваля «Песня года» и обладателем наград. Однако недавно его здоровье пошатнулось. Он приехал в США, где в одной из клиник ему сделали операцию. После покушения, произошедшем в середине нулевых, у певица возникли серьезные проблемы со здоровьем. а этот раз Руссо решил, что пора довериться врачам. 52-летний артист пережил операцию.Авраам Руссо «Наконец то, через долгих 15 лет, я сделал долгожданную плановую операцию на ногу. Да, эта процедура была непростой и длилась более двух часов. Она, к слову, была двусторонняя — и через ногу, и через шею мне в вену вводился расширяющий раствор и специальный шарик, так называемый баллон, который раздували внутри для расширения вены. Мне повезло с докторами, все прошло легко и быстро. Уверен, что в скором времени меня выпишут из госпиталя», — поделился Авраам. Примечательно, что он уже ждет, когда вернется в Россию, так как у него намечены концерты и выступления. Артист рвется вернуться на сцену. Представитель звезды Анна Либерман рада, что все прошло успешно. Она призналась, что родные очень переживали за Руссо. По ее словам, певец находился в надежных руках, об этом пишет «СтарХит».