"Благодарность": помогавшую казахстанским протестующим блогершу ограбили мародеры

Вадим Карасев

В Казахстане во время массовых беспорядков неизвестные ограбили магазин бижутерии блогера Гульназ Махметовой. Предпринимательница засняла последствия нападения на видео.

По словам Махметовой, она сама поддержала митинги и помогала их участникам. Однако после нападения мародеров девушка явно разочаровалась в протестной активности — ущерб составил несколько миллионов тенге (до миллиона российских рублей).

Самое обидное, что я вчера тоже вышла на митинг. Помогала людям. Довозила. Кормила, давала воду. Вот тебе и спасибо. Меня полностью обокрали, на несколько миллионов тенге. Это и называется благодарность.

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Накануне в Казахстан было решено направить миротворцев ОДКБ — соответствующее решение огласил премьер-министр Армении Никол Пашинян. Одними из первых в страну прибыли российские военные. На фоне вспыхнувших массовых беспорядков в Казахстане погибли десятки людей, сожжено множество зданий. Мародеры атаковали не только госучреждения, но и банки с супермаркетами, также захвачены оружие и транспорт силовиков.