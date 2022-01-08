Bloomberg: PayPal рассмотрит возможность запуска собственного стейблкоина

PayPal изучит возможность запуска стейблкоина, обеспеченного долларом США. Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на вице-президента компании Хосе Фернандеса да Понте.

По его словам, в случае принятия решения о запуске стабильной монеты платежный гигант будет тесно сотрудничать по этому вопросу с регулирующими органами.

Согласно Bloomberg, разработчик Стив Мозер обнаружил первые доказательства исследования PayPal в секторе стейблкоинов в приложении компании для iPhone. По его данным, монета называется PayPal Coin.

Данные: Bloomberg.

Пресс-секретарь PayPal пояснила, что изображения и код внутри приложения появились в результате хакатона. По ее словам, финальные логотип, название и функции продукта могут измениться в ходе разработки.

В марте PayPal анонсировала услугу Checkout with Crypto, которая позволяет клиентам в США использовать криптовалюту для оплаты.

В апреле компания добавила возможность покупки и продажи цифровых активов в мобильный сервис Venmo.

В июле PayPal объявила о завершении разработки собственного криптовалютного кошелька.

Напомним, в августе платежный гигант открыл доступ к цифровым активам клиентам из Великобритании.