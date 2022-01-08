Бритни Спирс снялась без лифчика и трусов, показав лобок и интимные тату на Рождество

Вадим Карасев

40-летняя Бритни Спирс в очередной раз шокировала своих подписчиков. Американская звезда опубликовала откровенные фото, на которых позирует совершенно обнаженной.

Бритни Спирс удивила своих поклонников, снявшись совершенно голой у себя дома перед зеркалом. Звезда продемонстрировала свои интимные татуировки, похваставшись перед подписчиками своей фигурой.

На снимках, опубликованных певицей в православное Рождество, звезда прикрывает голую грудь руками. При этом Бритни наложила на свое интимное место эмодзи в виде сердечка.



"Свободная женская энергия никогда не была так хороша", - подписала снимки Бритни Спирс, отключив комментарии к посту, который собрал более 2 миллионов лайков.

Напомним, американский суд отстранил отца поп-звезды от опеки над певицей. Как отмечает BBC, судья Бренда Пенни отметила, что продолжавшаяся 13 лет история привела к нездоровой ситуации, и заявила о немедленном вступлении в силу судебного решения в интересах Бритни Спирс.

Обязанности временного опекуна будет продолжать исполнять менеджер Бритни Спирс Джоди Монтгомери, контролирующий ее здоровье и личную жизнь. Контроль финансов суд передал бухгалтеру Джону Цабелю. Как отмечается, до конца года состоится заседание, посвященное полному прекращению опеки.

Как писал NEWSTES, ранее Бритни Спирс призвала посадить свою "набожную мать".