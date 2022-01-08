"Cольемся с Женечкой частичками": Медведева рассказала о преследовавшем ее маньяке

Вадим Карасев

22-летняя Евгения Медведева откровенно рассказала в YouTube-шоу "Шляпа" о преследовании безумного фаната, который не давал ей покоя.

Знаменитая фигуристка поделилась воспоминаниями о неизвестном мужчине, не дававшем ей проходу несколько лет назад.



Перед Олимпиадой 2018 года был человек, который очень много писал в соцсетях: "Вот я приехал к твоему дому. Вот твой подъезд, сейчас я зайду". Он вел страничку, то ли две, то ли три… Это старое место жительства, поэтому я могу сказать: "Вот Рижский проезд, такой-то дом. Сейчас я поднимусь на пятый этаж — и мы сольемся с Женечкой частичками…"



Как отмечается, маньяк также заявлялся на тренировки к знаменитой спортсменке.

"Когда мне исполнилось 18 лет, он пришел на каток и сказал: "Мне нужно полное опекунство над Женей Медведевой. Вот все документы, что я здоров. Мне нужно полное расписание, новый ее адрес". И в итоге человек психически нездоровый, с пеной у рта. Это было очень страшно, и мама боялась", — цитирует Медведеву издание "СтарХит".

Впоследствии неизвестный оставил Медведеву в покое, когда она отправилась на Олимпиаду.

Спортсменка не стала уточнять, обращалась ли в полицию ее семья, однако все разрешилось благополучно. Евгения заметила, что это, скорее всего, ее наиболее страшные воспоминания.

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