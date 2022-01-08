Есть новости или
авторское мнение?
Напишите нам

"Cольемся с Женечкой частичками": Медведева рассказала о преследовавшем ее маньяке

"Cольемся с Женечкой частичками": Медведева рассказала о преследовавшем ее маньяке

22-летняя Евгения Медведева откровенно рассказала в YouTube-шоу "Шляпа" о преследовании безумного фаната, который не давал ей покоя.

Знаменитая фигуристка поделилась воспоминаниями о неизвестном мужчине, не дававшем ей проходу несколько лет назад.

Перед Олимпиадой 2018 года был человек, который очень много писал в соцсетях: "Вот я приехал к твоему дому. Вот твой подъезд, сейчас я зайду". Он вел страничку, то ли две, то ли три… Это старое место жительства, поэтому я могу сказать: "Вот Рижский проезд, такой-то дом. Сейчас я поднимусь на пятый этаж — и мы сольемся с Женечкой частичками…"

Как отмечается, маньяк также заявлялся на тренировки к знаменитой спортсменке. 

"Когда мне исполнилось 18 лет, он пришел на каток и сказал: "Мне нужно полное опекунство над Женей Медведевой. Вот все документы, что я здоров. Мне нужно полное расписание, новый ее адрес". И в итоге человек психически нездоровый, с пеной у рта. Это было очень страшно, и мама боялась", — цитирует Медведеву издание "СтарХит".

Впоследствии неизвестный оставил Медведеву в покое, когда она отправилась на Олимпиаду.

Спортсменка не стала уточнять, обращалась ли в полицию ее семья, однако все разрешилось благополучно. Евгения заметила, что это, скорее всего, ее наиболее страшные воспоминания.

Как писал NEWSTES, ранее Муцениеце раскрыла гонорары звезд в "Ледниковом периоде".

# Главные новости

По материалам: uposters.ru

Последние новости

"Cольемся с Женечкой частичками": Медведева рассказала о преследовавшем ее маньяке
"Cольемся с Женечкой частичками": Медведева рассказала о
Ксения Собчак учит кататься 5-летнего сына на горных лыжах в Куршевеле
Ксения Собчак учит кататься 5-летнего сына на горных лыжах в Куршевеле
Геймплей и процесс разработки Windjammers 2 в новом видео
Геймплей и процесс разработки Windjammers 2 в новом видео
"Благодарность": помогавшую казахстанским протестующим блогершу ограбили мародеры
"Благодарность": помогавшую казахстанским протестующим
Двойняшки Галкина и Пугачевой сделали подарки на Рождество своими руками
Двойняшки Галкина и Пугачевой сделали подарки на Рождество своими
Авраам Руссо пережил тяжелую операцию
Авраам Руссо пережил тяжелую операцию
Святочная неделя в 2022 году: обычаи и гадания
Святочная неделя в 2022 году: обычаи и гадания
Евгений Цыганов поделился редким фото с мамой
Евгений Цыганов поделился редким фото с мамой
Вера Брежнева девять лет воздерживается
Вера Брежнева девять лет воздерживается
Финансовый гороскоп на неделю с 10 по 16 января 2022 года
Финансовый гороскоп на неделю с 10 по 16 января 2022 года
3 платных DLC выйдут для COGEN: Sword of Rewind на старте
3 платных DLC выйдут для COGEN: Sword of Rewind на старте
В Сибири ввели штраф за крещенские купания
В Сибири ввели штраф за крещенские купания

Топ на сегодня

Отец Дани Милохина высказался о его завистниках
Отец Дани Милохина высказался о его завистниках
Ксения Собчак высказалась о беспорядках в Казахстане
Ксения Собчак высказалась о беспорядках в Казахстане
Битва купальников: Пэрис Хилтон против Евы Лонгории
Битва купальников: Пэрис Хилтон против Евы Лонгории
Mozilla приостановила прием биткоин-донатов после критики пользователей
Mozilla приостановила прием биткоин-донатов после критики
Алсу поделилась совместным фото с дочками
Алсу поделилась совместным фото с дочками

Еще по теме

Фигуристка Медведева прокомментировала свою победу в финале Гран-при в Марселе
Евгения Медведева рассказала о любовной драме
Евгения Медведева рассказала об отношениях с Даней Милохиным
Загитова: Конкуренция подстегивает к дальнейшему развитию