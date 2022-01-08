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Два брата из США уже 34 года, каждое Рождество, дарят друг другу одни и те же конфеты, но на это есть причина

Два брата из США уже 34 года, каждое Рождество, дарят друг другу одни и те же конфеты, но на это есть причина

Многие люди придерживаются рождественских традиций. Вот и два брата по фамилии Уоссон имеют свои.

Уже более трех десятков лет он презентуют друг другу конфеты – коробку, которая никогда не меняются.

Эта традиция зародилась тогда, когда ребята были маленькими. Тогда один из братьев подарил другому коробочку сладостей, которая содержала разные конфеты.

Таким образом брат решил подшутить над другим, зная, что он не оценит такой ход, так как не любит подобных угощений.

Эрик отказался лакомиться сладостями, и коробка оставалась не тронутой ровной год. Тогда мальчик передарил их шутнику. Но он рассчитывал на то, что брат не узнает свой презент. Но парень вспомнил, и это дало старт традиции.

Ежегодно парни стараются презентовать коробку друг другу по-разному. Ее клали в морозилку, заливали в желе, зашивали в мягкую игрушку. С течением времени традиция захватывала и окружающих – в процессе дарения принимали участие родители, сотрудники кафе и пр.

# Актуальные новости

По материалам: MirFactov

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