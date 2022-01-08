Двойняшки Галкина и Пугачевой сделали подарки на Рождество своими руками

Телеведущий Максим Галкин поделился видео, на котором запечатлел, как их с Аллой Пугачевой дети поздравили с Рождеством. Лиза и Гарри Галкины поздравили родителей с рождественскими праздниками и подарили им подарки, которые сделали накануне своими руками. Момент поздравления шоумен Максим Галкин снял на видео, которое опубликовал на странице в личном блоге. Первой подарок вручила Лиза. Девочка смастерила праздничные открытки и выучила стихотворение. Галкин предположил, что она сама сочинила произведение, однако Лиза призналась, что «откопала его в интернете». Гарри решил порадовать Аллу Пугачеву и Максима Галкина поделкой из шишек на зимнюю тематику. Родители искренне похвалили ребенка за красивую работу. Подписчики Галкина в Instagram тут же отреагировали на видеоролик. Они восхитились воспитанием детей звездных родителей и поздравили их с Рождеством: «Ну какие же они прелестные 🙌 С Рождеством! 😍», «Чудо дети. Сколько смотрю, столько и замечаю за собой, что начинаю невольно улыбаться. Здравия вам 🤗», «Максим и Алла вы просто молодцы. У вас такие детки подрастают. Завидую по доброму. Счастья, здоровья, любви вам. С праздником», «Такие классные. Особенно понравилось как Лиза сказала "нет в интернете выкапала", 🤣».