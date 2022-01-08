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Евгений Цыганов поделился редким фото с мамой

Евгений Цыганов поделился редким фото с мамой
Актер Евгений Цыганов поздравил своих поклонников с Рождеством, а свою маму еще и с днем рождения. Известный актер театра и кино Евгений Цыганов решил поделиться с поклонниками своей радостью. У мамы артиста Любови Викторовны день рождения. Продюсер предпочитает не показывать семейные фото в соцсетях, однако на этот раз сделал исключение. Евгений Цыганов опубликовал в личном блоге черно-белый кадр с именинницей. Кстати, их снимала супруга артиста Юлия Снигирь. У актрисы сложились хорошие отношения со свекровью и детьми Евгения от предыдущего брака.
Евгений Цыганов с мамой «Всех с Рождеством, а маму ещё и с рождением🌟» — написал Евгений Цыганов. «С днём рождения мамулю ❤️ радуйте ее всегда!», «С Днём рождения🎂🎉🎁 маму, воспитавшую такого достойного сына. Здоровья и всех благ😍», «Вот это да! Мама 🔥 Многая лета!», «С Днём рождения Вашу маму! Какого человека родила🤗🌞», «Крепкого здоровья и огромного счастья маме! Вы похожи на неё😍», «Какие вы замечательные», «Крепкого здоровья вашей маме ❤️»,  — откликнулись поклонники в Instagram. Напомним, актер — многодетный отец. Артистка Ирина Леонова подарила ему трех дочерей и четверых сыновей. Полина родилась в 2005 году, София — в 2010-м и Вера — в 2015-м. Старший мальчик Никита появился на свет в 2006 году, Андрей — в 2009-м, Александр — в 2011-м, Георгий — в 2014-м. К слову, поклонники были шокированы, узнав, что артист ушел из семьи. А в 2019 году Евгений Цыганов женился на актрисе Юлии Снигирь. Они растят общего малыша Федора. Мальчику 5 лет. Юлия Снигирь недавно рассказывала о своих взаимоотношениях с дочерьми и сыновьями мужа.
# Шоу-бизнес

По материалам: z-aya

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