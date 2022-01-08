Геймплей и процесс разработки Windjammers 2 в новом видео





Разработчики игры Windjammers 2 в конце прошлого года объявили, что их проект выйдет на Xbox One, Xbox Series X | S и будет доступен в Game Pass в день релиза. Игра является настоящим долгостроем, первый ее анонс состоялся еще в 2017 году, а релиз был назначен на 2019 год. Но разработчики со временем расширяли список платформ, где планируется выпустить игру, и теперь, 20 января 2022 года, она выйдет на Xbox, Playstation, Switch и PC.

Создатели проекта Windjammers 2 опубликовали получасовой ролик, в котором рассказали о том, как проходил процесс создания проекта. В этом же ролике можно видеть некоторые геймплейные моменты. Разработчики Windjammers 2 отмечают, что подходили к процессу создания с максимальным вниманием к оригиналу и в плотном сотрудничестве с игровым сообществом Windjammers.

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Напомним, что первая часть Windjammers вышла в 1994 году. Windjammers 2 — это аркадный симулятор метания фрисби, в котором будут одиночные и многопользовательские режимы.