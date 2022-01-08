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Гороскоп на неделю с 10 по 16 января 2022 года

Гороскоп на неделю с 10 по 16 января 2022 года

Начинается новая неделя. Астрологи рассказали, чем она будет примечательна, какие трудности нас ожидают и как с ними можно справиться. Праздничные дни позади, так что пришло время включаться в работу и дела.


На этой неделе нас ожидает два опасных дня. 14 января Меркурий станет ретроградным, а 16 числа Солнце и Плутон встретятся в негативном аспекте. Это значит, что первая половина недели будет очень продуктивной, а вторая — опасной и непредсказуемой. Пользуйтесь пятью техниками обретения счастья, чтобы в любой из дней этой недели не утратить веры в себя.

Овен

Овнам стоит помнить о том, что дорога стелется под ногами идущего. Ни в коем случае нельзя оставаться безучастными и ленивыми. Это касается не только дел и забот, но и любви. Стать сильнее этим людям в период слабости ночных светил поможет следование шести простым жизненным истинам. Важно действовать, но не давить на газ до упора. Энергию и силы лучше поберечь, потому что в конце недели может произойти что-то непредвиденное. Вполне возможно, что на выходных не получится как следует отдохнуть из-за новых дел и забот.

Телец

Тельцам важно заниматься своим здоровьем — как физическим, так и духовным. Человек болеет из-за восьми основных причин, каждая из которых может приводить к большим проблемам. Очень важно оставаться в гармонии с близкими. Взаимопонимание — лучшее лекарство от бед и хандры. Чем больше Тельцы будут проводить времени с друзьями, близкими и второй половинкой, тем лучше. В бизнесе и на работе астрологи настоятельно не рекомендуют Тельцам раскрывать свои карты конкурентам и коллегам. Важно держать планы в тайне, чтобы они не сорвались в самый ответственный момент.


Близнецы

Близнецам в воскресенье и пятницу лучше пользоваться ритуалами на удачу, потому что в эти опасные дни она может покинуть их. Также в конце недели стоит больше отдыхать, меньше ругаться с людьми и переживать. Если Близнецы захотят изменить свою жизнь целиком, им придется изменить сначала что-то в себе. Это закон, который работает всегда, а на этой неделе актуален в особенности. Это непростая и непредсказуемая неделя, на которой нужно как можно меньше уставать не отправляться в дальние путешествия, командировки, меньше общаться с агрессивными людьми.

Рак

У каждого из нас есть свои типичные жизненные ошибки и пути их разрешения. Звезды сейчас в таком положении, при котором Раки могут совершать эти ошибки чаще других. Это будет выбивать из колеи и помешает привлекать счастье и гармонию, но из этой ситуации есть выход. Достаточно просто чуть чаще прислушиваться к словам близких людей. Их критика будет более чем справедливой и уместной, так что Раки могут обойти стороной проблемы, если будут обращать внимание на эмоции и чувства окружающих. Поднять настроение поможет любимое хобби.

Лев

Во многих Львах в период с 10 по 16 января будет преобладать энергия высоких вибраций. Это значит, что они смогут стать более успешными, продуктивными, привлекательными для окружающих. Есть десять признаков того, что в нас преобладает такая энергия. Первая половина недели станет для Львов неким глотком свежего воздуха. Могут появляться новые увлечения, знакомства. Можно смело тратить деньги, отправляться в дорогу. Главное условие сохранения удачи рядом для Львов — спокойствие и размеренность. Не нужно никуда торопиться.


Дева

У Дев будет на этой неделе лишь одна опасность — токсичные и неприятные люди, а также энергетические вампиры. Распознать последних и защититься от них им помогут советы экспертов. Сейчас такое время, когда не стоит ждать чуда. Все происходящее будет логически обоснованным, прозрачным. К сожалению, Меркурий в конце недели спутает Девам все карты. Это значит, что с пятницы лучше задумываться об отдыхе, а не о победах на любовном или финансовом фронте. Астрологи рекомендуют Девам нейтрализовать в себе любой негатив.

Весы

Весам на этой неделе предстоит много общаться с токсичными и неприятными людьми. Такие диалоги и даже простое пребывание рядом с ними может приносить много дискомфорта и лишать Весов энергии. Именно поэтому им стоит узнать о том, как восстанавливать энергию после неприятного общения. Что касается дел по дому, а также работы и бизнеса, то в первой половине недели Весов ожидает сдвиг с мертвой точки. Наконец станет ясно, в каком направлении нужно дальше двигаться, насколько решительные меры нужно принимать, кому доверять, а кому нет.

Скорпион

У Скорпионов начинается удачное время для легких покупок, которые не смогут навредить бюджету. Счастье — это не только когда мы что-то приобретаем, но и когда избавляемся от лишнего. Есть как минимум пять вещей, от которых нужно избавиться, чтобы стать счастливее. Пришла пора освободиться от всего, что тянет ко дну. Меркурий в конце недели принесет свою долю проблем. Эта планета частенько напоминает нам обо всем, что хочется забыть. Солнце в соединении с Плутоном сделает опасным воскресенье. Выходные лучше посвятить тотальной релаксации.

Стрелец

Счастье — это не деньги. Да, без них сложно жить, но важно следовать в первую очередь шести правилам счастливой жизни. Это поможет Стрельцам ощутить настоящее счастье, духовное просветление и истинную любовь к жизни. Эта неделя — время глобальных внутренних перемен. Нужно посвятить себя изучению чего-то нового. Также Стрельцы смогут увидеть последствия недавно принятых решений. Если они сделали ранее ошибку, то Вселенная обязательно им об этом намекнет. Если все останется как есть, значит, Стрельцы на верном пути в жизни.

Козерог


Первое, что нужно сделать Козерогам, — это научиться мыслить позитивно. Так к ним быстрее придет успех в любви, в делах. Это позволит избежать неприятных конфронтаций на работе, дома. Не стоит думать, что все люди вокруг замышляют что-то плохое. Да, есть те, кому не стоит доверять, но основная масса людей добра и честна. Козерогам нужно давать шанс каждому показать себя с лучшей стороны. Также астрологи советуют прощать тех, кто совершит ошибку. В будущем эти люди тоже простят Козерогов за их огрехи.

Водолей

Водолеям стоит пристально следить за своими действиями, мыслями, а также речью. Есть слова, которые убивают счастье и отпугивают удачу. С ними стоит быть осторожнее, особенно с 14 числа, когда Меркурий развернется и начнет обратное движение. Если не рисковать и относиться к делам с полной ответственностью, они точно пойдут в гору. На выходных лучше заняться чем-нибудь приятным дома. Можно совершать покупки в интернете, отдавать в ремонт сломанные гаджеты, обувь, мебель. Не нужно торопиться выбрасывать все на помойку.

Рыбы

У Рыб начинается идеальное время для того, чтобы попробовать изменить свое отношение к жизни, узнать о ней что-нибудь новое. Например, астрологи советуют ознакомиться с малоизвестными принципами осознанности. Они помогут людям данного Знака обрести новый фарватер. Ошибка, которую нельзя допускать, — спешка. Если принимать решения слишком быстро, это негативно отразится на удаче. Но медлить сейчас тоже нельзя. Важно найти золотую середину. Рыбы смогут стать успешнее в любых делах.

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По материалам: dailyhoro.ru

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