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Гурбангулы Бердымухамедов распорядился потушить "Врата ада"

Гурбангулы Бердымухамедов распорядился потушить "Врата ада"

Президент Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедов потребовал потушить горящий кратер "Врата ада", расположенный к северу от Ашхабада. Он образовался в 1971 году – советские геологи специально подожгли газ, рассчитывая, что он вскоре выгорит.

Глава государства назначил ответственным за выполнение поручения вице-премьера Шахыма Абрахманова, отвечающего за нефтегазовый комплекс. При необходимости он может привлекать иностранных специалистов. Президент заметил, что газ отрицательно влияет на экологию и здоровье населения, а также сгорает впустую, хотя его можно было бы продавать за границу.

В 2004 году поселение Дарваза, находящееся вблизи от кратера, было ликвидировано по решению тогдашнего президента Сапармурата Ниязова. Бердымухамедов в свою очередь говорит о необходимости ликвидации утечки газа с 2010 года.

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По материалам: uposters.ru

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