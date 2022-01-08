Гурбангулы Бердымухамедов распорядился потушить "Врата ада"

Вадим Карасев

Президент Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедов потребовал потушить горящий кратер "Врата ада", расположенный к северу от Ашхабада. Он образовался в 1971 году – советские геологи специально подожгли газ, рассчитывая, что он вскоре выгорит.

Глава государства назначил ответственным за выполнение поручения вице-премьера Шахыма Абрахманова, отвечающего за нефтегазовый комплекс. При необходимости он может привлекать иностранных специалистов. Президент заметил, что газ отрицательно влияет на экологию и здоровье населения, а также сгорает впустую, хотя его можно было бы продавать за границу.

В 2004 году поселение Дарваза, находящееся вблизи от кратера, было ликвидировано по решению тогдашнего президента Сапармурата Ниязова. Бердымухамедов в свою очередь говорит о необходимости ликвидации утечки газа с 2010 года.