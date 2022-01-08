Инсайдер: предполагаемые окна релиза 3 ближайших игр по Star Wars





В разработке сейчас находится сразу несколько игр по вселенной Star Wars. Есть проекты на ранней стадии разработки, вроде Star Wars: Eclipse, которую ждут не раньше 2026-2027 годов. Но есть и игры, которые гораздо ближе к релизу.

Портал bespinbulletin, который является «инсайдером по Star Wars» и неоднократно публиковал точную информацию по франшизе — про фильмы, сериалы, игры и прочее, рассказал, что ему известно об играх, которые в ближайшее время планируются к релизу. По его данным:

должна выйти в апреле-мае 2022 года. Напомним, недавно игра получила рейтинг в ряде стран.планируют выпустить до конца 2022 года. Инсайдер подтвердил данные Джефф Грабба, который ранее сообщал такое же окно релиза. При этом портал bespinbulletin тоже отмечает, что из-за пандемии игру все еще могут сдвинуть на 2023 год.выйдет в 2023 году. Напомним, что релиз игры не планируется на Xbox, по крайней мере на старте.

Отметим, что данная информация получена автором из его «источников», не стоит расценивать ее в качестве подтвержденных фактов.