Израиль с 9 января открывает въезд вакцинированным «Спутником V» туристам

Тема: Коронавирус COVID-19: что надо знать

16:59 Автор: Марьям Гулалиева

Источник: ТАСС

Иностранные туристы, привитые одобренными Всемирной организацией здравоохранения (ВОЗ) препаратами, либо вакцинированные «Спутником V» при условии положительного серологического теста после прилета смогут въезжать в Израиль с 9 января. Об этом сообщает 8 января ТАСС со ссылкой на Минздрав страны.

Также въезжать в Израиль смогут переболевшие коронавирусом и имеющие сертификат.

В правилах въезда иностранцев в страну, в частности, говорится, что вакцинированными признаются те, «кто был привит вакциной, признанной Всемирной организацией здравоохранения». Кроме того, Израиль признает «вакцину «Спутник» при условии получения положительного результата серологического анализа, сданного в Израиле».

Израиль с 9 января разрешит въезд вакцинированных иностранных туристов

«Суть признания Израилем выздоровления за границей или вакцинации, проведенной за границей, заключается в предоставлении возможности пребывать в сокращенном карантине после въезда в Израиль и получить зеленый пропуск [после карантина]», — добавили в Минздраве.

В документе уточняется, что для въезда в Израиль вакцинация должна соответствовать правилам, установленным в еврейском государстве. Так, иностранцы должны получить две дозы вакцины. Ко дню их въезда в Израиль «должно пройти не менее 14 дней с даты получения второй дозы, но не более 180 дней в день их выезда из Израиля». Также они могут быть вакцинированы бустерной дозой, но ко дню их въезда в Израиль должно пройти 14 или более дней с даты бустера.

Переболевшие COVID-19 должны иметь «сертификат о выздоровлении, поддающийся электронной проверке Министерством здравоохранения Израиля на основании положительного результата молекулярного анализа, например, ПЦР», и будут допускаться при выполнении ряда условий по срокам и вакцинации, следует из документа.

Россия и Израиль договорились о создании рабочей группы по противодействию COVID-19

В понедельник в пресс-службе израильского Минздрава заявили, что Израиль с 9 января возобновляет приём туристов из стран с низком риском распространения COVID-19, которые привиты одобренными ВОЗ вакцинами или уже переболели коронавирусом. Тогда сообщалось, что решения по «Спутнику V» нет. Туристы из стран, входящих в «красный» список, не смогут въехать на территорию еврейского государства без получения разрешения от комиссии по исключительным случаям.

В России на сегодняшний день также зарегистрировано пять вакцин от коронавируса для взрослых: «Спутник V», «Спутник Лайт», «ЭпиВакКорона», «ЭпиВакКорона-Н» и «КовиВак».

#вакцинация #туризм

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