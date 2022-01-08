Есть новости или
авторское мнение?
Напишите нам
    Новости » Общество » Израиль с 9 января открывает въезд вакцинированным «Спутником V» туристам

Израиль с 9 января открывает въезд вакцинированным «Спутником V» туристам

Израиль с 9 января открывает въезд вакцинированным «Спутником V» туристам

Тема: Коронавирус COVID-19: что надо знать


16:59  Автор: Марьям Гулалиева


Источник: ТАСС



Иностранные туристы, привитые одобренными Всемирной организацией здравоохранения (ВОЗ) препаратами, либо вакцинированные «Спутником V» при условии положительного серологического теста после прилета смогут въезжать в Израиль с 9 января. Об этом сообщает 8 января ТАСС со ссылкой на Минздрав страны.

Также въезжать в Израиль смогут переболевшие коронавирусом и имеющие сертификат.

В правилах въезда иностранцев в страну, в частности, говорится, что вакцинированными признаются те, «кто был привит вакциной, признанной Всемирной организацией здравоохранения». Кроме того, Израиль признает «вакцину «Спутник» при условии получения положительного результата серологического анализа, сданного в Израиле».

Израиль с 9 января разрешит въезд вакцинированных иностранных туристов


«Суть признания Израилем выздоровления за границей или вакцинации, проведенной за границей, заключается в предоставлении возможности пребывать в сокращенном карантине после въезда в Израиль и получить зеленый пропуск [после карантина]», — добавили в Минздраве.

В документе уточняется, что для въезда в Израиль вакцинация должна соответствовать правилам, установленным в еврейском государстве. Так, иностранцы должны получить две дозы вакцины. Ко дню их въезда в Израиль «должно пройти не менее 14 дней с даты получения второй дозы, но не более 180 дней в день их выезда из Израиля». Также они могут быть вакцинированы бустерной дозой, но ко дню их въезда в Израиль должно пройти 14 или более дней с даты бустера.

Переболевшие COVID-19 должны иметь «сертификат о выздоровлении, поддающийся электронной проверке Министерством здравоохранения Израиля на основании положительного результата молекулярного анализа, например, ПЦР», и будут допускаться при выполнении ряда условий по срокам и вакцинации, следует из документа.

Россия и Израиль договорились о создании рабочей группы по противодействию COVID-19


В понедельник в пресс-службе израильского Минздрава заявили, что Израиль с 9 января возобновляет приём  туристов из стран с низком риском распространения COVID-19, которые привиты одобренными ВОЗ  вакцинами или уже переболели коронавирусом. Тогда сообщалось, что решения по «Спутнику V» нет. Туристы из стран, входящих в «красный» список, не смогут въехать на территорию еврейского государства без получения разрешения от комиссии по исключительным случаям. 

В России на сегодняшний день также зарегистрировано пять вакцин от коронавируса для взрослых: «Спутник V», «Спутник Лайт», «ЭпиВакКорона», «ЭпиВакКорона-Н» и «КовиВак». 



#вакцинация #туризм


170
# Общество / Главные новости

По материалам: pnp.ru

Последние новости

Andreessen Horowitz опубликовала принципы крипторегулирования для мировых лидеров
Andreessen Horowitz опубликовала принципы крипторегулирования для
Швейцарский криптобанк Sygnum привлек $90 млн
Швейцарский криптобанк Sygnum привлек $90 млн
Обзор новостей по Game Pass за 1-8 января: анонсы, релизы, прочее
Обзор новостей по Game Pass за 1-8 января: анонсы, релизы, прочее
Поклонники уверены, что The Weeknd подтвердил роман с Анджелиной Джоли в своей новой песне
Поклонники уверены, что The Weeknd подтвердил роман с Анджелиной
Первые 15 минут The Anacrusis — игра будет в Game Pass на следующей неделе
Первые 15 минут The Anacrusis — игра будет в Game Pass на следующей
Похоже, анонс по Serious Sam состоится на следующей неделе, выйдет в этом месяце
Похоже, анонс по Serious Sam состоится на следующей неделе, выйдет в
Нумерология и энергетика дня: что сулит удачу 8 января 2022 года
Нумерология и энергетика дня: что сулит удачу 8 января 2022 года
Гороскоп на неделю с 10 по 16 января 2022 года
Гороскоп на неделю с 10 по 16 января 2022 года
17 уморительных моментов, когда начинаешь понимать, что встречаешься с идиотом
17 уморительных моментов, когда начинаешь понимать, что встречаешься
Два брата из США уже 34 года, каждое Рождество, дарят друг другу одни и те же конфеты, но на это есть причина
Два брата из США уже 34 года, каждое Рождество, дарят друг другу одни
В США под разрушенной статуей нашли свинцовый ящик с историческими сокровищами
В США под разрушенной статуей нашли свинцовый ящик с историческими
Tether попросила суд защитить конфиденциальную информацию от CoinDesk
Tether попросила суд защитить конфиденциальную информацию от CoinDesk

Топ на сегодня

Двойняшки Галкина и Пугачевой сделали подарки на Рождество своими руками
Двойняшки Галкина и Пугачевой сделали подарки на Рождество своими
Ксения Собчак учит кататься 5-летнего сына на горных лыжах в Куршевеле
Ксения Собчак учит кататься 5-летнего сына на горных лыжах в Куршевеле
Лунный день сегодня 8 января 2022 года
Лунный день сегодня 8 января 2022 года
Канье Уэст и Джулия Фокс подтвердили роман и сделали фотосессию на свидании
Канье Уэст и Джулия Фокс подтвердили роман и сделали фотосессию на
MSI выпускает первый свой игровой монитор Xbox Edition
MSI выпускает первый свой игровой монитор Xbox Edition

Еще по теме

Привитые «Спутником V» туристы смогут получить «зелёный сертификат» в Израиле
В Израиле рассчитывают принять десятки тысяч российских туристов до конца года
С начала 2022 года Саудовская Аравия разрешит въезд привитым российской вакциной от COVID-19
Таиланд ужесточил правила въезда туристов