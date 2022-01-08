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Юлия Липницкая поделилась фото крошки дочки

Юлия Липницкая поделилась фото крошки дочки
Фигуристка Юлия Липницкая порадовала поклонников снимком подросшей дочки. Новогодние каникулы — пожалуй, самое семейное время. Многие звезды с удовольствием делятся с поклонниками теплыми кадрами с посиделок в кругу близких и родных, фигуристка Юлия Липницкая не стала исключением.
Дочка Юлии Липницкой Олимпийская чемпионка показывала, как они с мужем и годовалой дочуркой праздновали Новый год. Затем фигуристка не раз выходила на лед в составе труппы на шоу Евгения Плющенко, где исполняет роль Золушки. А на Рождество они с дочкой весь день были вместе. Во время прогулки по двору мама Юля запечатлела малышку Каталину в сугробе. Дочурку она утеплила в зимний комбинезончик цвета фуксии. Девочка не стала расставаться с соской даже на улице, и деловито держала в руках лопатку.
# Шоу-бизнес

По материалам: z-aya

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