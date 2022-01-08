Как форма обеденного стола меняет энергетику кухни

Вадим Карасев

Кухня — это не просто место, где можно поесть или приготовить пищу. Это одно из самых важных мест в любом доме и квартире, потому что там формируется семейный очаг. Эксперты в области фэн-шуй рассказали, какую роль в этом играет форма стола.

Ранее мы уже рассказывали о том, как выбрать правильный декор, растения, освещение в доме. Фэн-шуй отвечает на множество вопросов и помогает делать дом лучше, но эти советы бесполезны, если вы сами излучаете отрицательную энергию. Будьте добрее, чтобы наполнять дом светом и любовью.

Полезные и вредные формы стола по фэн-шуй

Круг. Круглый стол — самый лучший, если верить учению фэн-шуй. Круг — идеальная форма, которая аккумулирует вокруг себя энергию Ци и не отпугивает ее за счет отсутствия острых углов.

Овал. Овал — это тот же круг, но чуть менее сбалансированный. Это тоже прекрасный выбор, особенно если кухня большая.

Треугольник. Крайне редко встречаются такие столы, но их выбирать нельзя ни в коем случае. С точки зрения фэн-шуй они крайне опасны. Они отпугивают положительную энергетику.

Квадрат или прямоугольник. Квадратный лучше, чем прямоугольный, но оба они не очень хороши из-за наличия острых углов. Прямые углы не так опасны, как острые в треугольной форме, но их можно закруглить. Получится нечто похожее на овал или круг. Квадратные столы не делают энергетику кухни негативной, но позитивные волны они привлекают плохо.

Полукруг. На первый взгляд может показаться, что это удобно, ведь можно прислонить такой стол к стене. Но эта форма лишена гармонии. Старайтесь не ставить такой стол на кухне.

Что важно в фэн-шуй помимо формы стола

Размер. Нельзя делать стол слишком большим или слишком маленьким. Маленький стол не будет способствовать формированию сильной энергетики. Слишком большой будет блокировать энергетические потоки. Он должен быть соразмерен размеру самой кухни.

Расположение. Ни в коем случае не ставьте стол в углу. Квадратный стол можно поставить к стене одной стороной — это вполне допустимо. Если стол стоит в неудобном месте или в углу, это будет способствовать отдалению людей друг от друга.

Материал. Стол должен быть сделан из натурального материала. Лучше всего столы из дерева, керамики, металла, но не из пластмассы. Металл тоже не особо хорош, потому что он «не живой». Металлическую конструкцию лучше разнообразить деревом. Не особо хорош стол из прозрачного стекла. Эксперты в области фэн-шуй советуют не делать стол прозрачным.

Цвет. Лучшие цвета для кухонного стола — черный, коричневый, песочный, зеленый, серый, белый. Нельзя выбирать красный, желтый, оранжевый, розовый стол. Такие оттенки так или иначе связаны со стихией Огня.