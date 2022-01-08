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Канье Уэст и Джулия Фокс подтвердили роман и сделали фотосессию на свидании

Канье Уэст и Джулия Фокс подтвердили роман и сделали фотосессию на свидании

Новые отношения Канье Уэста развиваются просто рекордными темпами. Казалось бы, совсем недавно рэпер заявлял о намерении вернуть Ким Кардашьян, но вскоре его заметили с новой девушкой — актрисой Джулией Фокс. Папарацци еще толком не научились узнавать Джулию в лицо, как вот уже поступило официальное подтверждение романа. Им можно считать совместную фотосессию влюбленных для журнала Interview, которая появилась на сайте издания вчера. Из комментария к съемке, написанного самой актрисой, следует, что роману всего-то неделя: по словам Фокс, они с Уэстом встретились в Майами в канун Нового года, "и это была моментальная симпатия". У него такая энергетика, с ним очень весело. Он заставил меня и моих друзей весь вечер танцевать, смеяться и улыбаться,

— рассказала Джулия.


Канье Уэст и Джулия Фокс для Interview Magazine

Как пишет Фокс, после этого они с Уэстом решили продолжить общение в Нью-Йорке: Мы собрались на спектакль Slave Play. Самолет Йе приземлился в шесть, а спектакль начинался в семь, и он приехал вовремя. Это меня впечатлило. Потом мы поехали ужинать в Carbone — один из моих любимых ресторанов. Прямо в ресторане Йе начал снимать эту фотосессию, пока люди рядом ужинали! Всем очень понравилось, все нас подбадривали.


Джулия Фокс


Фотосессия продолжилась в гостиничном люксе, и, если верить Джулии, это тоже стало для нее сюрпризом: Я была в шоке! Он приготовил целую комнату одежды, это просто мечта любой девушки. Я чувствовала себя Золушкой. Не знаю, как ему удалось все это подготовить, но я была так удивлена: ну разве такое делают на втором свидании? Да и вообще на свидании. И все это так органично. Не знаю, куда все идет, но если это хоть что-то говорит о будущем, то мне очень нравится такое развитие событий, — призналась Фокс. Сама фотосессия так и называется — Date Night ("Свидание").




 










Маргарита Дорошевич
# Шоу-бизнес

По материалам: spletnik.ru

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