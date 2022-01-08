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Китайский луноход добрался до таинственной "хижины" на обратной стороне Луны

Китайский луноход добрался до таинственной "хижины" на обратной стороне Луны

Китайский луноход "Юйту-2" наконец смог исследовать загадочный кубический предмет на обратной стороне Луны, который был обнаружен месяц назад. Оказалось, что это обыкновенный камень.

Внимание исследователей привлекла странная форма объекта – его прозвали "хижиной". Расположен он на краю кратера. Ученые из КНР приняли решение исследовать находку, причем изначально они предположили, что ровер будет добираться до нее несколько месяцев. На практике аппарат добрался быстрее, однако исследователей ждало разочарование.


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Как сообщал Ruposters, накануне китайский зонд прислал на Землю свое "селфи" с Марсом.

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По материалам: uposters.ru

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