Кристина Орбакайте отметила Рождество с мужем и дочкой

Певица Кристина Орбакайте после встречи Нового года в замке Пугачевой и Галкина улетела в Майами. Кристина Орбакайте встретила Новый год в доме своей мамы Аллы Пугачевой, после чего поспешила в Америку, где уже давно живет со своей семьей. Рождество певица решила отметить в Майами, где сейчас тепло и солнечно. В личном блоге звезда показала, как загорает прямо у себя на балконе, нежась под ласковыми лучами. Ну а на праздник она нарядилась в белый комбинезон, который отлично подчеркнул ее фигуру. Кристина Орбакайте запечатлелась в таком облачении с мужем Михаилом Земцовым возле елочки. А компанию им составили Дед Мороз и Снегурочка.Кристина Орбакайте с мужем Михаилом Земцовым «С рождеством христовым вас Кристина !!! И ваших родных !!!😍❤️, счастья, здоровья, успехов и удачи во всем !!!👏», «Какая вы с Михаилом замечательная пара! Счастья вам!❤️», «Ах, какие Роскошные Дед Мороз🎅 и Снегурочка! Шикарные костюмы!!! С Рождеством Христовым православный мир! 🙏🏻», «Ну, как мне нравится эта пара, просто супер 👍, видно как он любит 😘», «С рождеством христовым вас Кристина !!! И ваших родных !!!😍❤️», откликнулись поклонники в комментариях.