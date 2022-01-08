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Ксения Собчак учит кататься 5-летнего сына на горных лыжах в Куршевеле

Ксения Собчак учит кататься 5-летнего сына на горных лыжах в Куршевеле
Телеведущая Ксения Собчак встретила Рождество во Франции, где ее 5-летний сын осваивает азы горнолыжного спорта. Ксения Собчак является одной из самых известных персон в России. Она работает на телевидении с юных лет. Ксения теперь не только снимается передачи, но и берет интервью у именитых знаменитостей. При этом она не пропускает светских раутов и премий. Блондинку можно увидеть в театре в компании мужа Константина Богомолова. Примечательно, что она не против родить от него ребенка. От прошлых отношений у Собчак есть сын Платон. С малых лет он изучает иностранные языки, даже китайский. Она не скрывает, что хочет дать ему лучшее образование. Новый год у малыша был традиционный. Он прочитал стихи для Деда Мороза и Снегурочки. Примечательно, что телеведущая приехала с наследником на дорогостоящий курорт во Франции. Она решила поставить мальчика на лыжи в Куршевеле. В соцсети в сочельник Ксения поделилась кадрами, на которых Платон в пуховом комбинезоне и шлеме катается по заснеженным склонам на лыжах. При этом у него свой персональный инструктор, с которым он общался на английском языке. Сама телеведущая запечатлелась в белом пуховике-дутике и вязаном чепчике. Поклонники восхитились трогательными кадрами. Многие отметили, что у Платона талант. «Как он уверенно едет», «Какой молодец», «Вот это спортсмен», «Сочельник в горах — классно», «Вот это рассекает на лыжах», — прокомментировали кадры подписчики. Добавим, что отдых в Альпах стоит дорого. Цены на проживание там начинаются примерно от 60 тысяч рублей за сутки, а перелет бизнес-классом стоит четверть миллиона рублей.
# Шоу-бизнес

По материалам: z-aya

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