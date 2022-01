Лучшие игры 2021 года по версии пользователей Metacritic





Портал Metacritic опубликовал результаты пользовательского голосования за лучшую игру 2021 года. Напомним, что ранее портал Metacritic показал ТОП-40 лучших игр для Xbox в 2021 году по версии критиков.

В пользовательском голосовании победила игра Deathloop, которая была выпущена в минувшем году эксклюзивно на Playstation 5 и PC. Ожидается, что в будущем году она выйдет и на приставках Xbox. Отметим, что в этом году игра Deathloop собрала множество наград, к примеру, возглавив ТОП-10 игр года по версии журнала Edge.

На втором месте в рейтинге по версии пользователей Metacritic находится игра Halo Infinite. Интересно, что разделяют эти две игры всего 3 очка — Halo Infinite набрала 1296 очков, а Deathloop 1299 очков.

ТОП-15 игр 2021 года по версии пользователей Metacritic выглядит так:

Deathloop — 1299 очковHalo Infinite — 1296 очковMetroid Dread — 1127 очковForza Horizon 5 — 1061 очковIt Takes Two — 989 очковFinal Fantasy XIV: Endwalker — 898 очковResident Evil Village — 731 очковPsychonauts 2 — 721 очковRatchet & Clank: Rift Apart — 582 очковReturnal — 515 очковMarvel’s Guardians of the Galaxy — 299 очковShin Megami Tensei V — 224 очковHitman 3 — 219 очковTales of Arise — 183 очковKena: Bridge of Spirits — 176 очков

Отметим, что каждый пользователь мог проголосовать за 5 игр. Первая из них получала 5 очков, вторая 4 очка, третья 3 очка, четвертая 2 очка и пятая 1 очков.