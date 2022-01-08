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Лучшие игры 2021 года по версии пользователей Metacritic

Лучшие игры 2021 года по версии пользователей Metacritic


Портал Metacritic опубликовал результаты пользовательского голосования за лучшую игру 2021 года. Напомним, что ранее портал Metacritic показал ТОП-40 лучших игр для Xbox в 2021 году по версии критиков.

В пользовательском голосовании победила игра Deathloop, которая была выпущена в минувшем году эксклюзивно на Playstation 5 и PC. Ожидается, что в будущем году она выйдет и на приставках Xbox. Отметим, что в этом году игра Deathloop собрала множество наград, к примеру, возглавив ТОП-10 игр года по версии журнала Edge.

На втором месте в рейтинге по версии пользователей Metacritic находится игра Halo Infinite. Интересно, что разделяют эти две игры всего 3 очка — Halo Infinite набрала 1296 очков, а Deathloop 1299 очков.

ТОП-15 игр 2021 года по версии пользователей Metacritic выглядит так:



Deathloop — 1299 очков



Halo Infinite — 1296 очков



Metroid Dread — 1127 очков



Forza Horizon 5 — 1061 очков



It Takes Two — 989 очков



Final Fantasy XIV: Endwalker — 898 очков



Resident Evil Village — 731 очков



Psychonauts 2 — 721 очков



Ratchet & Clank: Rift Apart — 582 очков



Returnal — 515 очков



Marvel’s Guardians of the Galaxy — 299 очков



Shin Megami Tensei V — 224 очков



Hitman 3 — 219 очков



Tales of Arise — 183 очков



Kena: Bridge of Spirits — 176 очков

Отметим, что каждый пользователь мог проголосовать за 5 игр. Первая из них получала 5 очков, вторая 4 очка, третья 3 очка, четвертая 2 очка и пятая 1 очков.

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По материалам: newxboxone

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