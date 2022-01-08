Лунный день сегодня 8 января 2022 года

Вадим Карасев

Энергетика Луны противоречива, и ее настроение может повлиять на повседневные дела. Рекомендации астрологов помогут определиться с планами на день, чтобы преуспеть и привлечь благополучные перемены.

День будет активным и перспективным. Каждый может получить или проиграть все. Эксперты сайта dailyhoro.ru рекомендуют проявить сдержанность и не торопиться с серьезными решениями. В такой период важно отдавать себе отчет в каждом действии, чтобы привлечь удачу.

Фаза Луны: 7 лунный день растущая Луна проведет в созвездии Овна. При условии самоорганизованности удастся решить множество вопросов. Астрологи предупреждают о том, что энергетика созвездия будет агрессивной, что может спровоцировать конфликты и выбор неверного пути.

Магнитные бури 8 января: солнечная активность минимальна, и на эту субботу магнитных бурь не прогнозируется.

Что принесет удачу сегодня

Что отпугнет успех в этот день

Домашние дела по лунному календарю

решение вопросов, не требующих кропотливого труда;уединение;честность;планирование;обретение гармонии.ложь;импульсивные поступки;необдуманные траты;суета;ведение трудоемкой работы.

Под влиянием созвездия Овна астрологи рекомендуют выполнять быстрые и энергичные дела, которые не потребуют вдумчивого анализа. В субботний день можно перебрать вещи в шкафу, разморозить холодильник, приготовить незамысловатый ужин. Под влиянием созвездия важно уделить время душевному состоянию: привести чувства к гармонии важно для того, чтобы исключить необдуманные поступки, избежать конфликтов с близкими и не поддаваться на провокации.

Одежда и талисманы на эту субботу

Энергетику субботнего дня лучше не нарушать яркими расцветками, способными спровоцировать на всплеск эмоций и даже агрессию. Астрологи рекомендуют остановить свой выбор на лаконичной одежде нейтральных тонов. Для решения деловых вопросов подойдут серые и бежевые оттенки, а для ведения повседневных дел — одежда приглушенных оранжевых и коричневых тонов.

Украшения этого дня — изделия из металла, исключая золото — его энергетика будет усиливать агрессию и напор, которые в эти сутки будут ни к чему. В качестве талисманов на 7 лунный день подойдут камни по Знаку Зодиака.

Финансы и работа в 7 лунный день

Субботний день — не время для активных начинаний. В этот день лучше всего заняться решением насущных вопросов, которые не потребуют серьезной работы и вдумчивости. Этот день подходит для планирования и осознания масштабов работы, создания уютного рабочего места и легкого труда.

Неуместными в эту субботу будут импульсивные поступки: заключение сделок с непроверенными людьми или компаниями, спонтанные траты и начало грандиозных проектов без тщательно выверенного плана действий.

Любовь и общение 8 января

Энергетика растущей Луны в Овне — не лучшее время для романтических отношений. В эти сутки есть вероятность ссор и конфликтов из-за недопонимания или резких высказываний. Астрологи рекомендуют больше времени проводить наедине с собой, а при общении с близкими обходить стороной острые темы.

Тем, кто хочет найти свою половинку, стоит подготовиться: медитации помогут определиться с дельнейшим развитием событий и обрести уверенность. Привлечь счастье в личной жизни можно и благодаря простым заговорам на скорую встречу.

Настроение и здоровье по лунному календарю

Луна находится в последней стадии роста, а значит, сил будет в избытке. Для того, чтобы избежать неприятностей, связанных со здоровьем и перепадами настроения, необходимо нагружать себя физически. Простые упражнения помогут снизить уровень тревожности и уберегут от стресса.

В эти лунные сутки важно отказаться от потакания вредным привычкам и во всем придерживаться умеренности. Переедание, переутомление и общение с негативно настроенными людьми не лучшим образом скажутся на состоянии здоровья.