Мария Миронова не хочет знать звездную родню

Как стало известно, актриса Мария Миронова не горит желанием общаться с родней по линии отца. Сегодня свой день рождения отметила бы актриса Мария Владимировна Миронова. Ей бы исполнилось сто одиннадцать лет. Примечательно, что в этот день внучка артистки никак не почтила память звездной бабушки. Зато Мария Миронова-младшая выложила снимки с танцевальной репетиции. Женщина участвует в проекте «Танцы со звездами».Мария Миронова Как известно, дочь Андрея Миронова никогда не распространялась ни об отце, ни о бабушке. Однако причины такого поведения были загадкой для общественности. Недавно на эту тему высказалась Татьяна Егорова, которая была когда-то возлюбленной известного актера. По ее словам, Миронова-младшая находилась в конфликте со родственниками. Более того, она не любила звездную родню. Так, Татьяна заявила, что Мария даже не ходит на кладбище, где похоронены члены ее семьи. Также она сказала, что перед смертью Мария Владимировна сетовала на то, что внучка открестилась от нее и не хочет общаться. Кстати, несмотря на это, Миронова-младшая пользуется всеми привилегиями знатной актерской фамилии, сообщает «Экспресс газета».