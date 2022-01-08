"Мимо Australian Open": власти Австралии депортировали Новака Джоковича

Вадим Карасев

Премьер-министр Австралии Скотт Моррисон заявил, что сербского теннисиста Новака Джоковича депортируют из страны, так как он не предоставил необходимые доказательства медицинского освобождения от вакцинации против COVID-19. Прививка или медотвод от нее являются обязательным условием для въезда в государство.

"Виза Джоковича аннулирована. Правила есть правила, особенно когда речь идет о наших границах. Никто не стоит выше этих правил. Наша строгая пограничная политика имела решающее значение для Австралии, где уровень смертности от COVID — один из самых низких в мире, мы продолжаем проявлять бдительность", — отметил глава правительства в Twitter.

По его словам, теннисист предоставил информацию авиакомпании, которая разрешила ему подняться на борт и совершить полет, однако это не гарантирует попадания в страну. Все туристы, приезжающие в Австралию, обязаны подтвердить, что могут пересечь границу в соответствии с законами, добавил Моррисон.

Мы рады гостям в Австралии, но если вы не прошли двойную вакцинацию и не являетесь постоянным жителем или гражданином нашей страны, то вы не можете приехать.

Спортсмен собирался принять участие в Australian Open, который пройдет с 17 по 30 января. Его адвокаты уже подали жалобу на решение властей. Пока что нет информации насчет того, покинет ли Джокович страну в четверг или будет находиться на ее территории, пока юристы занимаются обжалованием.

Ранее Ruposters писал, что американская теннисистка потребовала запретить проводить Олимпиады в России и Китае.