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Мирослава Карпович с Прилучным и его детьми вышла на сцену

Мирослава Карпович с Прилучным и его детьми вышла на сцену
Актриса Мирослава Карпович и в новогодние каникулы продолжает играть спектакли вместе с Павлом Прилучным, дети которого пришли посмотреть на папу. Павел Прилучный проводит новогодние каникулы вместе с со своей любимой девушкой Мирославой Карпович и детьми от предыдущего брака с Агатой Муцениеце. Актриса тепло приняла наследников любимого. Звезда «Папиных дочек» души не чает в детках. После громкого развода с Агатой Муцениеце актер Павел Прилучный много времени проводит с детьми — семилетним Тимофеем и пятилетней Мией. Звездный отец возит отпрысков на курорты, платит внушительные алименты в размере 200 тысяч, а единственного сына недавно обеспечил шикарной квартирой в Москве. Новая избранница артиста Мирослава Карпович сумела найти общий язык с отпрысками Павла. Недавно фанатам удалось заснять, как Карпович и Прилучный после очередного спектакля вместе вышли на сцену, держа за руки Мию и Тимофея. Дети выглядели вполне счастливыми и практически не смущались перед публикой. «Папина дочка» поступает мудро, стараясь стать для детей своего жениха близким человеком.
Мирослава Карпович и Павел Прилучный с детьми вышли на сцену Отметим, свои отношения Павел и Мирослава предпочитают не афишировать. Недавно появились слухи о том, что актер сделал своей новой избраннице предложение руки и сердца. Также Павел сообщал, что минувший год был для него тяжелым. «И морально, и по работе. Из-за пандемии одно на одно наслаивалось. На какое-то время проекты заморозились, но потом мы приступали к съемкам малыми группами. У меня в итоге пересеклись два проекта — выходных совсем не было. Давно не брал параллельные съемки, в последние годы отрабатываю один, приступаю к другому…», — поведал он.
Павел Прилучный с детьми По словам Прилучного, Новый год остался для него, как в детстве, главным праздником. «Всегда стараюсь взбодрить себя к этому празднику. Каждый год у меня стоит живая наряженная елка — искусственная в моей семье никогда не приживалась, и сейчас тоже», — делился актер. Он отметил, что его дети никогда не просят много подарков у Деда Мороза.
# Шоу-бизнес

По материалам: z-aya

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