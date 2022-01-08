MSI выпускает первый свой игровой монитор Xbox Edition





Компания MSI, которая известна по выпуску игрового оборудования, представила свой первый монитор, который разработан специально для приставок Xbox. Монитор выпускается в серии официальных аксессуаров для консолей Xbox Series X | S.

Название модели монитора MSI — MPG321UR-QD Xbox Edition. Он имеет следующие характеристики:

32 дюйма, IPSРазрешение UHD (3840×2160) с частотой до 144 ГцСоотношение сторон 16:9Время отклика — 1 мс (MPRT)

Новый монитор MSI для Xbox оснащается технологиями:

MSI Quantum Dot Technology. Она подразумевает использование квантовых точек. Квантовые точки — это нанокристаллы, поглощающие свет. При попадании света они дают точную цветопередачу, что приводит к реалистичным изображениям.Adobe RGB 99% и DCI-P3 97%, обеспечивающими «большой цветовой диапазон и цветовую гамму»MSI Gaming Intelligence, который включает функции: Smart Brightness, Smart Crosshair, Optix Scope Night.

Подробнее ознакомиться с возможностями монитора MSI MPG321UR-QD Xbox Edition можно на сайте компании. Отметим, что стоимость устройства пока не называется, за стандартную версию Optix MPG321UR-QD в США просят $899. Дата выпуска версии для Xbox пока тоже не называется.