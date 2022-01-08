Есть новости или
авторское мнение?
Напишите нам

MSI выпускает первый свой игровой монитор Xbox Edition

MSI выпускает первый свой игровой монитор Xbox Edition


Компания MSI, которая известна по выпуску игрового оборудования, представила свой первый монитор, который разработан специально для приставок Xbox. Монитор выпускается в серии официальных аксессуаров для консолей Xbox Series X | S.

Название модели монитора MSI — MPG321UR-QD Xbox Edition. Он имеет следующие характеристики:



32 дюйма, IPS



Разрешение UHD (3840×2160) с частотой до 144 Гц



Соотношение сторон 16:9



Время отклика — 1 мс (MPRT)


Новый монитор MSI для Xbox оснащается технологиями:



MSI Quantum Dot Technology. Она подразумевает использование квантовых точек. Квантовые точки — это нанокристаллы, поглощающие свет. При попадании света они дают точную цветопередачу, что приводит к реалистичным изображениям.



Adobe RGB 99% и DCI-P3 97%, обеспечивающими «большой цветовой диапазон и цветовую гамму»



MSI Gaming Intelligence, который включает функции: Smart Brightness, Smart Crosshair, Optix Scope Night.

Подробнее ознакомиться с возможностями монитора MSI MPG321UR-QD Xbox Edition можно на сайте компании. Отметим, что стоимость устройства пока не называется, за стандартную версию Optix MPG321UR-QD в США просят $899. Дата выпуска версии для Xbox пока тоже не называется.

# Актуальные новости

По материалам: newxboxone

Последние новости

MSI выпускает первый свой игровой монитор Xbox Edition
MSI выпускает первый свой игровой монитор Xbox Edition
ТОП-20 игр с максимальными оценками в 2021 году, по версии Opencritic
ТОП-20 игр с максимальными оценками в 2021 году, по версии Opencritic
США обязали Японию платить по $1,85 млрд в год за размещение американских военных баз
США обязали Японию платить по $1,85 млрд в год за размещение
Лунный день сегодня 8 января 2022 года
Лунный день сегодня 8 января 2022 года
Канье Уэст и Джулия Фокс подтвердили роман и сделали фотосессию на свидании
Канье Уэст и Джулия Фокс подтвердили роман и сделали фотосессию на
Мария Миронова не хочет знать звездную родню
Мария Миронова не хочет знать звездную родню
Алексей Панин рассказал о сексуальных связях с мужчинами
Алексей Панин рассказал о сексуальных связях с мужчинами
Малыш появился на свет с редкой патологией – его внутренние органы снаружи тела
Малыш появился на свет с редкой патологией – его внутренние органы
Кот отказался от дорогой лежанки и выбрал обычную подушку, чем рассмешил весь интернет
Кот отказался от дорогой лежанки и выбрал обычную подушку, чем
Как прочитать свою судьбу: правдивое гадание по книге
Как прочитать свою судьбу: правдивое гадание по книге
Назван процент немцев, поддерживающих "Северный поток — 2"
Назван процент немцев, поддерживающих "Северный поток — 2"
Много нового геймплея Rainbow Six Extraction — первые отзывы об игре
Много нового геймплея Rainbow Six Extraction — первые отзывы об игре

Топ на сегодня

Ксении Бородиной предложили отношении с возможностью ходить налево
Ксении Бородиной предложили отношении с возможностью ходить налево
Джоан Роулинг обвинили в издевательствах над евреями в книгах о Гарри Поттере
Джоан Роулинг обвинили в издевательствах над евреями в книгах о Гарри
Екатерина Стриженова продемонстрировала семейную идиллию на Мальдивах
Екатерина Стриженова продемонстрировала семейную идиллию на Мальдивах
Парень нашел коробку, которая выпала с самолета еще 50 лет назад, а когда открыл — понял, что сказочно богат
Парень нашел коробку, которая выпала с самолета еще 50 лет назад, а
Лариса Гузеева развлекается, читая комментарии Глюкозы
Лариса Гузеева развлекается, читая комментарии Глюкозы

Еще по теме

Phoenix Point: Behemoth Edition теперь оптимизирована до Xbox Series X | S
Far Cry 3 Blood Dragon Classic Edition вышла на Xbox One и Xbox Series X | S
Сравнение продаж Xbox Series X | S, Xbox One и Xbox 360 за первый год после релиза
Распаковка Xbox Series X Halo Infinite Limited Edition от IGN