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На Кипре обнаружили гибрид штаммов коронавируса «дельта» и «омикрон»

На Кипре обнаружили гибрид штаммов коронавируса «дельта» и «омикрон»

Тема: Коронавирус COVID-19: что надо знать


19:27  Автор: Марьям Гулалиева



Новый вариант коронавируса, являющийся гибридом штаммов «дельта» и «омикрон», обнаружен на Кипре группой учёных, которые работают в Лаборатории биотехнологии и молекулярной вирусологии Кипрского университета, заявил журналистам заведующий лабораторией Леонтиос Кострикис. Об этом сообщает 8 января ТАСС.

Он рассказал, что учёные дали данному штамму название «дельтакрон». По словам Кострикиса,  у этого варианта коронавируса генетическая основа как у дельта-штамма, при этом ряд его мутаций такие же, как у штамма «омикрон».

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«Мы нашли значительное количество мутаций, которые ранее обнаруживались только во время случаев заражения омикрон-штаммом», — сказал учёный.

Вирусолог сообщил, что так называемый дельтакрон-штамм обнаружили в 25 образцах, взятых на острове. Причём 11 из них были получены у пациентов, госпитализированных с симптомами коронавирусной инфекции, а остальные — у обычных жителей. По его словам, частота мутаций была выше среди людей, находящихся в больнице, «что может означать, что существует взаимосвязь между «дельтакроном» и случаями госпитализации».

Штамм коронавируса B.1.1.529 был обнаружен на юге Африки в ноябре 2021 года. Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) назвала его греческой буквой «омикрон». Позже ряд стран запретил въезд из южных государств Африки. Ограничения ввела и Россия.

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Глава Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Адханом Гебрейесус заявлял, что из-за сильной заразности штаммы «омикрон» и «дельта» могут вызвать новую волну пандемии COVID-19.



#коронавирус


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По материалам: pnp.ru

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