На Китай приходится половина от всех продаж It Takes Two





Игра It Takes Two в минувшем году собрала максимальное количество наград «Игра года», тем самым став главным проектом 2021 года. В рамках новогодней распродажи в Steam проект находился в лидерах продаж, тогда как еще в октябре сообщалось, что уже продано более 3 миллионов копий It Takes Two. Как оказалось, игра получила высокую популярность, в том числе, на территории Китая.

Известный игровой аналитик Даниэль Ахмад в Twitter сообщил, что игра It Takes Two получила награду Bilibili Game Awards в 2021 году в Китае. По его словам, около половины от всех продаж It Takes Two приходится именно на Китай. Ахмад отмечает, что проект Hazelight Studios стал самым популярным для прямых трансляций на китайских платформах в 2021 году.

It Takes Two also won the game of the year award during the 2021 Bilibili Game Awards, a Chinese focused award show.



Around half of all sales for It Takes Two are from China, and according to our tracker, it was a popular game on Chinese live streaming platforms last year pic.twitter.com/WX7gQ7Jglt — Daniel Ahmad (@ZhugeEX) January 7, 2022



Напомним, что в игру It Takes Two можно играть по подписке Game Pass Ultimate — игра входит в EA Play.

It Takes Two — Цифровая версия

Играйте за расставшуюся пару, Коди и Мэй, двух людей, волшебством превращенных в кукол. Вместе они попадают в фантастичный мир, где за каждым углом их ждут нежданные засады, и им скрепя сердце приходится спасать свои разрушенные отношения.

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