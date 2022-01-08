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Настя Ивлеева отдыхает в Мексике с мамой и Эльдаром Джараховым, а Элджей комментирует ее посты

Настя Ивлеева отдыхает в Мексике с мамой и Эльдаром Джараховым, а Элджей комментирует ее посты

На новогодние каникулы отечественные знаменитости разъехались из столицы: кто-то отправился на снежные куршевельские склоны, ну а кто-то решил сменить зимние пейзажи на пляж. К группе последних относится и Настя Ивлеева, которая устроила себе отпуск в Мексике. По признанию телеведущей и блогера, решение побездельничать ей далось нелегко, но о нем она не жалеет. Компанию на отдыхе ей составили мама, брат и рэпер и блогер Эльдар Джарахов.

Я всегда игнорировала отпуск на январские и пыталась работать, и все это было непродуктивно и никому не нужно. Наконец-то и я поняла то, что силы и энергию нужно восстанавливать и восполнять! Чтобы вдохновения хватило потом на весь год! А еще лучшим решением было взять с собой маму и брата! Мы вместе и нам очень хорошо,

— поделилась эмоциями Настя с подписчиками.


Настя Ивлеева


Мама Насти Ивлеевой Наталья

Джарахов засветился на одном из фото, сделанных во время отдыха на яхте. Настя сфотографировала его в спальне, так что в комментариях сразу стали обсуждать, в каком статусе Эльдар путешествует вместе с Настей: как друг или между ними уже нечто большее?

Меня одного смущает, что там Джарахов полуголый забыл?

Когда свадьба номер два?

— интересуются подписчики Ивлеевой.


Эльдар Джарахов
Настя Ивлеева и Эльдар Джарахов

Впрочем, некоторые прокомментировали фото Джарахова в ироничной манере, так как в вероятность серьезных отношений многие в сети не верят.

Уложила сына спать и пошла веселиться,

— написала одна из подписчиц Ивлеевой.




С Эльдаром Настя сблизилась после расставания с Элджеем в 2021 году. Вместе они работали над фильмом "Блогеры и дороги", часто появлялись на вечеринках.

В браке с Элджеем Ивлеева прожила около двух лет. Рэпер, кстати, в комментариях к отчетам Насти с отдыха тоже появился. Видео, на котором Ивлеева позирует в купальнике, он отметил эмодзи в виде персика. Недавно бывшие супруги также провели время вместе на Кипре, правда, все спекуляции о возможном воссоединении оставили без комментариев.


 




Фото из инстаграма Насти Ивлеевой

Надя Бесчетникова
# Шоу-бизнес

По материалам: spletnik.ru

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