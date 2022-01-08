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Нумерология и энергетика дня: что сулит удачу 8 января 2022 года

Нумерология и энергетика дня: что сулит удачу 8 января 2022 года

Чтобы узнать, каким будет этот субботний день, стоит обратиться за помощью к нумерологии. Эксперты в данной области рассказали, что нас ожидает 8 января и какое число будет причиной неудач или успеха.


Эта суббота может стать ярким и запоминающимся днем. Благоприятные перемены возможны во всех сферах жизни. Если вдруг день начнется с неприятной ноты, вернуть оптимизм вам помогут четыре лучшие практики.

Число-покровитель 8 января 2021 года

Для начала нужно узнать, какое число будет сегодня главенствовать над всеми остальными. Это можно узнать при помощи простых нумерологических расчетов: сложения всех цифр даты и прибавления к ним порядкового номера дня недели: 8+0+1+2+0+2+2+6=21. 2+1=3.

Получается, что сегодня формировать энергетические потоки будет Тройка. Вибрации этого числа очень благоприятны, поэтому можно не ждать резких скачков в настроении. Любой негатив сегодня быстро уйдет прочь. Тройка ассоциируется с любовью, дружбой, духовным развитием, молитвами, ясностью ума. День подходит для монотонной интеллектуальной работы, духовных практик. Люди не будет стремиться к конкуренции. Можно просить о помощи близких людей, вторую половинку. Главный символ дня — весы, ведь сегодня день гармонии.



События 8 января из прошлого

8 января 1297 года Монако получило независимость от Генуи. Сегодня многие из нас также станут более независимыми. Тройка этому поспособствует.

8 января 1851 года французский физик Жан Фуко доказал, что Земля вращается вокруг своей оси. Это отличный день для занятий наукой, решения сложных задач в разных сферах жизни.

8 января 1961 года Французы на референдуме проголосовали за независимость Алжира. Сегодня люди могут и хотят быть добрее и мудрее.

8 января 2004 года был спущен на воду морской лайнер «Queen Mary 2». Он стал самым большим пассажирским судном в мире. Это день больших достижений для каждого из нас и для целых групп людей. Сегодня многим из нас удастся разглядеть первые последствия недавно принятых решений.

Советы нумерологов на эту субботу


Не стоит тащить негатив в свою душу. Тройка не любит, когда люди обижаются, вспоминают прошлое. Постарайтесь сменить гнев на милость, особенно в отношениях с родственниками.

Если вы сегодня будете проявлять агрессию и негатив, это может пробить огромную брешь в вашем биополе. Будьте добрее к людям — Тройка обязательно это оценит. Доброта к вам вернется сторицей. Поблизости обязательно найдутся люди, готовые помочь.

Вы сможете найти применение своим способностям. Главное — верить в себя. Прислушивайтесь к внутреннему голосу, чтобы стать максимально полезными для себя самих и своей семьи.

Лейтмотив дня — любовная сфера. Поставьте любовь на первое место по важности, если хотите сблизиться с родственниками и второй половинкой либо найти любимого человека.

Старайтесь адекватно воспринимать критику в свой адрес. Сегодня не нужно отвечать негативом на негатив. Если вам будут делать замечания, значит, есть за что.

Талисманы удачи на 8 января

Сегодня полезными будут любые минералы, которые обладают эффектом повышения интуиции и открытия духовного канала. К таковым стоит отнести в первую очередь циркон, малахит, авантюрин. Также полезными будут платиновые украшения.

Отличным талисманом удачи и спокойствия станет одежда синего, зеленого и желтого цветов. Полезно будет комбинировать эти цвета с черным.

# Новости на сегодня

По материалам: dailyhoro.ru

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