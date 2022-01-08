Обстановка в Казахстане постепенно улучшается, заявили в МИД России

17:35 Автор: Марьям Гулалиева

Источник: МИД РФ

Обстановка в Казахстане постепенно улучшается - в частности, стабилизировалась работа некоторых национальных платёжных систем, полностью возобновлено движение пассажирских поездов. Об этом говорится в сообщении, опубликованном 8 января на сайте МИД России.

Как отметили в ведомстве, после событий 5-6 января обстановка в Казахстане постепенно меняется к лучшему. В частности, происходит нормализация хозяйственно-экономической жизнедеятельности в республике.

«Полностью возобновлено движение пассажирских поездов, на наиболее востребованных направлениях пущены дополнительные составы. Стабилизировалась работа некоторых национальных платежных систем», — добавили в МИД.

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Анонсированы меры господдержки малого и среднего бизнеса, пострадавшего от действий мародёров. В Мангистауской области возобновлена работа общественного транспорта, а также аэропорта Актау.

Кроме того, в Алма-Ате административные здания очищены от экстремистов, многие боевики ликвидированы или задержаны, их личности устанавливаются. Зачищенные районы города возвращаются к нормальной жизни, правоохранители взяли под контроль аэропорт мегаполиса. При этом воздушная гавань по-прежнему закрыта для гражданской авиации.

«Угроз в адрес российских загранучреждений, а также российским гражданам, находящимся в соответствующих консульских округах, не поступало», — сообщили в МИД. Там добавили, что обстановка вокруг российских дипломатических и консульских миссий остаётся спокойной, по последним данным, пострадавших среди россиян нет.

В ведомстве отметили, что кризисный штаб российского посольства в столице Казахстана обрабатывает обращения россиян, которые сообщили о невозможности выехать из республики, продолжает уточнять списки и места их проживания для дальнейшего решения вопроса об их возвращении на Родину.

Для россиян, которые находятся в Аламитинской области, 9 января с 17:00 до 18:00 (по местному времени) из международного аэропорта этого города по маршрутам Алма-Ата — Иваново и Алма-Ата — Оренбург будут выполнены рейсы военно-транспортной авиации Минобороны для доставки на Родину.

«Сбор в терминале аэропорта в 14:00 (по местному времени). Посольство Российской Федерации в Нур-Султане обратилось к властям страны с просьбой оказать содействие росгражданам по вопросам паспортного и таможенного контроля при вылете», — добавили в МИД.

Слуцкий: усилиями миротворцев ОДКБ удалось стабилизировать ситуацию в Казахстане

Акции протеста в Казахстане начались 2 января в городах Жанаозен и Актау. Жители выступили против роста цен на сжиженный газ. Затем акции переросли в массовые беспорядки и нападения на органы власти во многих городах страны.

Президент Касым-Жомарт Токаев обратился за помощью к Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ). Миротворцы уже приступили к выполнению задач в Казахстане. Как сообщали в секретариате ОДКБ, основные задачи миротворческих сил — охрана важных государственных и военных объектов, оказание содействия силам правопорядка республики в стабилизации обстановки и возвращении её в правовое поле.

В субботу Токаев сообщил своему российскому коллеге Владимиру Путину в телефонном разговоре, что ситуация в республике стабилизируется.

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