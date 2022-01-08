Обзор новостей по Game Pass за 1-8 января: анонсы, релизы, прочее
Подписка Game Pass для Xbox и PC интересна миллионам игроков. Если верить слухам, на сервис сейчас подписано от 25 до 30 миллионов человек. Предлагаем ознакомиться с новостями, которые связаны с подпиской Game Pass, произошедшими за неделю — с 1 по 8 января. Расскажем о новых релизах, анонсах и других важных вещах, которые связаны с Game Pass.
Новинки в Game Pass
На минувшей неделе, с 1 по 8 января, подписка Xbox Game Pass пополнилась 6 играми, среди которых есть одна новинка — игра The Pedestrian. Полный список игр, которые добавили в Game Pass за неделю:
Gorogoa (Xbox, PC, xCloud)
Olija (Xbox, PC, xCloud)
The Pedestrian (Xbox, PC, xCloud)
Embr (Xbox, PC, xCloud). Вместе с добавлением игры в Game Pass, она получила новый режим.
Mass Effect Legendary Edition (Xbox, PC). Только для подписчиков Game Pass Ultimate, за счет EA Play.
Outer Wilds (Xbox, PC, xCloud). Игра вернулась в подписку, ранее она уже была доступна.
Кроме того, на этой неделе стандартная версия игры Gears 5 в Game Pass была заменена на GOTY-версию с сюжетным DLC.
Игры, которые скоро покинут Game Pass
Было объявлено, что следующие 6 игр покинут подписку Game Pass в середине января, 15 числа:
Desperados III (Xbox, PC, xCloud)
Ghost of a Tale (PC)
Kingdom Hearts III (Xbox)
Mount & Blade: Warband (Xbox, PC, xCloud)
Pandemic (Xbox, PC)
Yiik: A Postmodern RPG (PC)
Скоро выйдут в Game Pass
Стало известно о следующих играх, которые будут добавлены в Game Pass в ближайшее время (для некоторых из игр объявили точную дату релиза):
Spelunky 2 (Xbox, PC) – 13 января
The Anacrusis (Game Preview) (Xbox, PC) – 13 января
Nobody Saves the World (Xbox, PC) — 18 января
Rainbow Six Extraction (Xbox, PC) — 20 января
Rainbow Six Siege (PC) — 20 января
Другие новости
На этой неделе было еще несколько интересных новостей, связанных с Game Pass:
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