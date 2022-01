Обзор новостей по Game Pass за 1-8 января: анонсы, релизы, прочее





Подписка Game Pass для Xbox и PC интересна миллионам игроков. Если верить слухам, на сервис сейчас подписано от 25 до 30 миллионов человек. Предлагаем ознакомиться с новостями, которые связаны с подпиской Game Pass, произошедшими за неделю — с 1 по 8 января. Расскажем о новых релизах, анонсах и других важных вещах, которые связаны с Game Pass.

Новинки в Game Pass

На минувшей неделе, с 1 по 8 января, подписка Xbox Game Pass пополнилась 6 играми, среди которых есть одна новинка — игра The Pedestrian. Полный список игр, которые добавили в Game Pass за неделю:

Gorogoa (Xbox, PC, xCloud)Olija (Xbox, PC, xCloud)The Pedestrian (Xbox, PC, xCloud)Embr (Xbox, PC, xCloud). Вместе с добавлением игры в Game Pass, она получила новый режим.Mass Effect Legendary Edition (Xbox, PC). Только для подписчиков Game Pass Ultimate, за счет EA Play.Outer Wilds (Xbox, PC, xCloud). Игра вернулась в подписку, ранее она уже была доступна.

Кроме того, на этой неделе стандартная версия игры Gears 5 в Game Pass была заменена на GOTY-версию с сюжетным DLC.

Игры, которые скоро покинут Game Pass

Было объявлено, что следующие 6 игр покинут подписку Game Pass в середине января, 15 числа:

Скоро выйдут в Game Pass

Desperados III (Xbox, PC, xCloud)Ghost of a Tale (PC)Kingdom Hearts III (Xbox)Mount & Blade: Warband (Xbox, PC, xCloud)Pandemic (Xbox, PC)Yiik: A Postmodern RPG (PC)

Стало известно о следующих играх, которые будут добавлены в Game Pass в ближайшее время (для некоторых из игр объявили точную дату релиза):

Другие новости

Spelunky 2 (Xbox, PC) – 13 январяThe Anacrusis (Game Preview) (Xbox, PC) – 13 январяNobody Saves the World (Xbox, PC) — 18 январяRainbow Six Extraction (Xbox, PC) — 20 январяRainbow Six Siege (PC) — 20 января

На этой неделе было еще несколько интересных новостей, связанных с Game Pass:

Больше игр Warner Bros Games появится в Game Pass, игроки нашли намекXbox Game Pass в Twitter преодолел 1 миллион подписчиковИнсайдер: Koei Tecmo готовит эксклюзив Xbox для Game Pass по Warhammer