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Обзор новостей по Game Pass за 1-8 января: анонсы, релизы, прочее

Обзор новостей по Game Pass за 1-8 января: анонсы, релизы, прочее


Подписка Game Pass для Xbox и PC интересна миллионам игроков. Если верить слухам, на сервис сейчас подписано от 25 до 30 миллионов человек. Предлагаем ознакомиться с новостями, которые связаны с подпиской Game Pass, произошедшими за неделю — с 1 по 8 января. Расскажем о новых релизах, анонсах и других важных вещах, которые связаны с Game Pass.

Новинки в Game Pass

На минувшей неделе, с 1 по 8 января, подписка Xbox Game Pass пополнилась 6 играми, среди которых есть одна новинка — игра The Pedestrian. Полный список игр, которые добавили в Game Pass за неделю:



Gorogoa (Xbox, PC, xCloud)



Olija (Xbox, PC, xCloud)



The Pedestrian (Xbox, PC, xCloud)



Embr (Xbox, PC, xCloud). Вместе с добавлением игры в Game Pass, она получила новый режим.



Mass Effect Legendary Edition (Xbox, PC). Только для подписчиков Game Pass Ultimate, за счет EA Play.



Outer Wilds (Xbox, PC, xCloud). Игра вернулась в подписку, ранее она уже была доступна.

Кроме того, на этой неделе стандартная версия игры Gears 5 в Game Pass была заменена на GOTY-версию с сюжетным DLC.

Игры, которые скоро покинут Game Pass

Было объявлено, что следующие 6 игр покинут подписку Game Pass в середине января, 15 числа:



Desperados III (Xbox, PC, xCloud)



Ghost of a Tale (PC)



Kingdom Hearts III (Xbox)



Mount & Blade: Warband (Xbox, PC, xCloud)



Pandemic (Xbox, PC)



Yiik: A Postmodern RPG (PC)

Скоро выйдут в Game Pass

Стало известно о следующих играх, которые будут добавлены в Game Pass в ближайшее время (для некоторых из игр объявили точную дату релиза):



Spelunky 2 (Xbox, PC) – 13 января



The Anacrusis (Game Preview) (Xbox, PC) – 13 января



Nobody Saves the World (Xbox, PC) — 18 января



Rainbow Six Extraction (Xbox, PC) — 20 января



Rainbow Six Siege (PC) — 20 января

Другие новости

На этой неделе было еще несколько интересных новостей, связанных с Game Pass:



Больше игр Warner Bros Games появится в Game Pass, игроки нашли намек



Xbox Game Pass в Twitter преодолел 1 миллион подписчиков



Инсайдер: Koei Tecmo готовит эксклюзив Xbox для Game Pass по Warhammer
# Актуальные новости

По материалам: newxboxone

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