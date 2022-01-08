Около 500 часов потребуется на полное прохождение Dying Light 2: Stay Human





Один из самых ожидаемых релизов начала 2022 года продолжает обрастать подробностями. Создатели Dying Light 2: Stay Human недавно показали древо навыков в игре, рассказали о 140 вариантах оружия и более чем 500 различных предметах снаряжения.

Сегодня они поделились информацией о продолжительности проекта. По их словам, на полное завершение игры Dying Light 2: Stay Human нужно потратить около 500 часов игры. Разработчики из Techland сравнили продолжительность прохождения игры с маршрутом от Варшавы до Мадрида — это, согласно их данным, займет порядка 534 часов.

To fully complete Dying Light 2 Stay Human, you'll need at least 500 hours—almost as long as it would take to walk from Warsaw to Madrid!#DyingLight2 #stayhuman pic.twitter.com/Sk3KFpRJoA — Dying Light (@DyingLightGame) January 8, 2022



Игра Dying Light 2: Stay Human выходит 4 февраля 2022 года. Она станет одним из первых крупных релизов в 2022 году. Игра Dying Light 2 выходит на Xbox One, Xbox Series X | S и других актуальных игровых платформах.